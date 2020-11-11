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聯發科揭曉天璣700處理器 顯然是天璣720的強化版本

聯合新聞網 / 楊又肇

繼今年7月下旬推出鎖定入門5G連網手機應用的天璣720處理器後，聯發科再次宣布推出同樣以台積電7nm製程打造的天璣700系列處理器，同樣以兩組Arm Cortex-A76 CPU，搭配六組Cortex-A55 CPU，構成「2+6」核心，但最高時脈則提升至2.2GHz。

相較先前推出的天璣720處理器，此次宣布推出的天璣700處理器同樣支援5G雙載波聚合 (2CC 5G-CA)與5G雙卡雙待 (DSDS)設計，另外也支援5G VoNR (Voice over new radio)語音通話功能，並且透過聯發科5G UltraSave省電技術，減少5G連網時的耗電情況。

其他部分，則同樣支援90Hz畫面更新率、最高支援6400萬畫素相機鏡頭，並且對應夜拍增強功能，以及透過人工智慧強化的景深、著色與美顏效果。而在數位語音助理功能部分，則相容亞馬遜、百度、Google、騰訊、阿里巴巴等全球多種語音助理應用需求。

在此之前，聯發科已經針對不同產品等級、需求提供多樣設計的天璣系列處理器，此次宣布推出天璣700處理器之外，更預告將以台積電6nm製程打造採用Arm Cortex-A78 CPU設計，最高運作時脈可達3.0GHz的旗艦等級處理器設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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