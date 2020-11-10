Motorola螢幕可凹折手機RAZR 5G、中階手機g 5G plus同步登台
日前宣布推出加上5G連網功能的Motorola螢幕可凹折手機RAZR 5G，今日 (11/10)由台灣總代理力平國際宣布在台推出，並且引進同樣加入5G連網功能的中階手機g 5G plus。
相較去年底以RAZR名稱推出的螢幕可凹折手機僅採用Qualcomm Snapdragon 710處理器，Motorola稍早宣布推出的RAZR 5G則是藉由換上Snapdragon 765G處理器，搖身變成一款支援5G連網功能的手機產品。
而整體機身則是加入更多圓弧曲線，原本在前方下緣的指紋辨識器則是改與背面的Motorola標誌整合，另外也維持垂直上下開闔設計，外部依然維持採用2.7吋螢幕，內部可凹折螢幕則採用6.2吋螢幕設計。
與前一款機種相比，Motorola也將轉軸部分做了調整，強調在掀開或闔上螢幕時，會有更好的抗塵效果。另外，在外部螢幕則是增加可讓使用自訂app捷徑功能，方便使用者增加常用app，並且直接透過2.7吋螢幕檢視內容。
至於相機部分則是從原本1600萬畫素提升為4800萬畫素規格，其他部分則包含採用8GB記憶體，以及增加至2800mAh電量的電池設計。
建議售價部分，RAZR 5G先前美金售價為1400美元，標準版在台灣銷售價格則為新台幣49888元，而包含1年行動裝置綜合保險的豪華版建議售價則是新台幣53888元，另外包含皮革保護殼、皮革手機套。兩款RAZR 5G將會從11月16日起透過夏普震旦 (原本的震旦通訊)、新光三越法雅客螞蟻數位、高雄Sogo螞蟻數位，以及包含momo購物網PChome 24h購物開放預購。
另外，此次同步推出的中高階手機g 5G plus，分別採用6.7吋、21:9顯示比例與Full HD+解析度規格設計的LCD螢幕，以及Qualcomm Snapdragon 765G處理器、8GB記憶體與128GB儲存容量，搭配4800萬畫素主相機鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及500萬畫素微距鏡頭與200萬畫素景深鏡頭，前鏡頭則採用1600萬畫素規格，搭配800萬畫素超廣角鏡頭，電池容量則是5000mAh。
g 5G plus建議售價為新台幣13990元，搭配台灣大哥大指定方案將以0元起跳銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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