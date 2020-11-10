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藍牙追蹤器AirTags傳曝光 皮革採iPhone 12保護套鞍棕色
蘋果將推出一款藍牙追蹤設備「AirTags」，不過近期發表會上仍未亮相。爆料達人Fudge在推特貼出疑似是「AirTags鑰匙環」的照片與設計圖。有網友看完照片直言「好像是我從校園商店買回來的舊鑰匙串」。
蘋果將推出一款藍牙追蹤設備「AirTags」，號稱是健忘者們的救星，可以將AirTags裝在個人物品上，透過藍芽和手機做配對，用戶可以在應用程式「Find My App」查看目標，如果用戶手機與AirTags目標物太遠，將會收到通知。
外媒預測，AirTags可能支援擴增實境，AirTags還擁有一個新的內部晶片「R1」，使用超寬頻（UWB）技術，會比其他競爭性設備更有準確度，RI晶片還能開啟離線功能，儘管沒網路，也能追蹤。
爆料達人Fudge 10日在推特發文，貼出疑似是「AirTags鑰匙環」的照片與設計圖，他指出，照片中的細節很像過去官方透露過的配件，不過容易偽造，無法確認配件合法性。AirTags皮革部分與iPhone 12皮革保護套同樣為鞍棕色，另連接了不鏽鋼圈，上面寫著「加州蘋果公司設計」和「中國組裝」。
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