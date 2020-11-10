安卓用戶改買iPhone 12 他列兩邊優缺點網狂讚：中肯！

iPhone 12系列近期上市，引發購買熱潮。有網友原先都是使用安卓系統手機，這次更換為iPhone 12，他認為蘋果手機流暢度高、充電速度慢、續航力尚可、拍照效果遠輸Google。另外也有人認為蘋果少數功能欠佳，如鬧鐘、Face ID，不過在動畫與美學細節相當優秀，且搭配Airpods非常好用。

有網友在PTT發文表示，從來沒用過蘋果，一直以來都是安卓用戶，「今年用過的安卓旗艦有S20+、Note20U、Pixel4XL、VivoX50Pro，因為被iPhone 12燒到，加上有點用膩安卓了，所以入手了iPhone 12」。

他將蘋果與安卓手機進行簡單比較，他指出，蘋果手機顏色漂亮，很有質感；蘋果手機流暢度高，尤其在刪除多工作業時更明顯，但Note20U 開120Hz的流暢度又更高；iPhone 12續航力一般，不玩手遊可一天充一次電，不過充電速度較慢。

拍照效果相比Note20U是大退步，iPhone 12的智慧型HDR觸發時機很奇怪，逆光時高光都是過曝，超廣角加上夜景模式照片細節仍不佳，光線越低畫質下降速度非常快，只能在風和日麗且順光的時候使用。夜拍整體觀感比三星好，但遠遜於Google，蘋果手機夜拍有兩大問題，包括高光壓制太差，鬼影太嚴重。

另外一名網友也是多年安卓旗艦用戶，上一支手機是galaxy S8，這次入手了iPhone 12 pro，他表示，換系統很麻煩，通訊軟體的備份細節很複雜；蘋果手機鬧鐘設計不佳，無法設定特定日期的鬧鐘，必須依靠備忘錄等搭配設定；靜音鍵、音量調整麻煩；Face ID解鎖不靈敏，戴口罩就失效。

在蘋果手機優點部分，他表示，iOS各種動畫跟美學細節真的做的很棒，滑的時候有一種舒服的感覺，拍照也是有感升級，他也建議要搭配使用AirPods pro，使用起來性能當相良好，定位也很精準。蘋果在音樂跟娛樂用途上的確有厲害之處，不過仍有一些使用細節需要改善。

其他網友則說「評論很實在」、「蘋果是因為整合的很好，不然安卓有很多好選擇」、「老實說iPhone沒搭配其他蘋果設備真的不怎麼樣」、「iphone拍照真的不太行，尤其夜拍」、「很真實的心得」。