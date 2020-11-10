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realme Buds Wireless Pro加入主動降噪、更大發聲單體 充電更快了

聯合新聞網 / 楊又肇
▲realme Buds Wireless Pro
▲realme Buds Wireless Pro

相比先前推出的realme Buds Wireless頸掛式無線耳機，realme此次推出的realme Buds Wireless Pro，不僅將充電介面改為USB-C，更加入可將環境噪音最高降低至35dB的主動式降噪，同時發聲單體也改為13.6mm規格，並且對應119毫秒低延遲，以及5分鐘即可充入100分鐘聆聽時間電力。

在外型部分，realme Buds Wireless Pro與先前推出的realme Buds Wireless幾乎相同，一樣採頸掛式無線耳機設計，同時左右聲道耳機也能透過磁吸方式固定，避免配掛在頸間造成無謂晃動。

在配對連結部分，同樣支援realme Link快速與Android手機配對連接，但也能用於iOS裝置，整體重量僅33公克，透過親膚矽膠材質與鈦金屬記憶材質打造舒適配戴感，本身也支援IPX4等級防水，分別推出黃、綠兩款配色。

聲音部分，本身藉由搭載S1晶片對應主動式降噪功能，標榜最低可將環境噪音降低至35dB，並且提供通透模式，讓使用者配戴耳機聆聽音樂同時可留意周遭環境聲音改變。

此外，realme Buds Wireless Pro也支援Sony LDAC藍牙音訊放大技術，搭配Android手機使用時，將能確保聲音維持Hi-Res高解析音質表現，並且透過增加至13.6mm發聲單體對應沈穩低音輸出效果，以及藉由低於119毫秒延遲效果，確保聲音不會有斷續情況。

▲左右耳機可透過內藏磁鐵彼此吸附固定，避免耳機配掛在頸間時，左右聲道產生不必要晃動
▲左右耳機可透過內藏磁鐵彼此吸附固定，避免耳機配掛在頸間時，左右聲道產生不必要晃動

▲改為13.6mm規格的發聲單體
▲改為13.6mm規格的發聲單體

realme Buds Wireless Pro

▲採用USB-C連接埠充電，可在5分鐘內充入對應100分鐘使用電力
▲採用USB-C連接埠充電，可在5分鐘內充入對應100分鐘使用電力
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▲線控部分同樣提供播放、暫停、快轉與回上一首，另外也提供電源開關與藍牙配對功能
▲線控部分同樣提供播放、暫停、快轉與回上一首，另外也提供電源開關與藍牙配對功能

而在電力表現，realme Buds Wireless Pro最長可對應22小時連續播放使用時間，同時配殼USB-C充電設計，可在5分鐘內充入100分鐘使用電力。

相比先前推出的realme Buds Wireless分別對應11.2mm驅動單體、支援12小時連續播放電力，以及透過10分鐘充電才能對應100分鐘使用電力，顯示此次realme Buds Wireless Pro在相同外型設計明顯強化不少使用功能。

realme Buds Wireless Pro建議售價為新台幣1899元，搭配realme雙11凌晨開放首賣將額外折抵100元，搭配街口支付也有額外折扣優惠。

▲realme Buds Wireless Pro
▲realme Buds Wireless Pro

除此之外，realme也預告雙11當天將同步推出新款真無線藍牙耳機realme Buds Air Pro，一樣提供可將環境噪音降至35dB的主動式降噪效果，並且對應94毫秒延遲，本身則搭載10mm發聲單體，搭配充電收納盒可對應長達25小時連續使用時間，耳機本體則可在10分鐘快速充入3小時聆聽使用電力，本身也支援IPX4等級防水效果。

realme Buds Air Pro建議售價為新台幣2499元，配合realme雙11凌晨首賣可折抵500元，搭配街口支付最高可哲抵達800元，等同realme Buds Air Pro僅需新台幣1999元。

此外，realme也預告將於11月14日正式啟用位於台北三創生活園區2樓的品牌專櫃，並且將配合雙11活動推出各類促銷內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

雙11 realme 真無線藍牙耳機

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