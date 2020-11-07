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繼Nokia 5310之後 HMD Global將再推6300、8000系列復刻手機
今年宣布推出Nokia 8.3 5G、Nokia 5.3、Nokia 3.4、Nokia 2.4，另外也推出功能手機Nokia 215 4G、Nokia 225 4G，並且像往年推出經典復刻機種一樣，宣布推出以過往XpressMusic品牌經典機種Nokia 5310為基礎，重新打造的全新Nokia 5310功能手機。相關傳聞則指出HMD Global準備再以Nokia 6000系列，以及Nokia 8000系列推出新款經典復刻機種。
其中，Nokia 6300可能會是Nokia 6000系列接下來會被復刻重新打造手機，但目前還無法確定Nokia 8000系列將會以哪一款經典手機進行復刻。
而從日前揭曉的新款Nokia 5310功能手機，採用的是Nokia Series 30+作業系統，而非先前用於Nokia 8110、Nokia 2720 Flip的KaiOS，因此暫時還無法確認接下來預計復刻新機是否會維持相同設計。
HMD Global先前說明未來會藉由復刻經典手機形式，持續喚醒使用者對於過往Nokia品牌的記憶，同時也將此類經典復刻機種定位在「第二支手機」，可以成為使用者工作之餘作為平常聯繫的手機，或是作為趣味收藏手機使用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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