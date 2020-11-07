價位僅約新台幣6500元 OPPO推出5G連網手機K7x

OPPO稍早又宣布推出另一款平價等級的5G連網手機K7x，其中採用聯發科天璣720處理器，同時價位僅在人民幣1499元 (約新台幣6500元)。

相較去年推出的5G連網手機仍屬於高價位產品，今年許多中國品牌業者推出的5G連網手機價位已經日趨親民，尤其聯發科持續鎖定中階、入門價位市場需求，而Qualcomm也開始將5G連網功能帶到更普及應用的Snapdragon 600系列處理器，接下來也會讓入門定位的Snapdragon 400系列處理器增加5G連網功能，預期將使5G連網手機價格持續走低。

此次推出的K7x，分別採用6.5吋Full HD+ LCD螢幕，搭配天璣720處理器，並且支援90Hz畫面顯示更新率宇180Hz觸控採樣率，另外則對應6GB記憶體宇128GB儲存容量，電池則採5000mAh容量設計，支援30W有線快充，而視訊鏡頭則採1600萬畫素規格，背面主相機則分別配置4800萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭與200萬畫素人像鏡頭。

目前K7x僅在中國市場銷售，但不確定未來是否有考慮引進台灣市場，而台灣稍早則是宣布推出同樣搭載天璣720處理器的A73 5G，但建議售價仍為新台幣9990元。

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