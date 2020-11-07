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iOS 14.2擴展Safari頁面翻譯功能 將加入對應更多國家地區

聯合新聞網 / 楊又肇

在稍早釋出的iOS 14.2，以及iPadOS 14.2版本更新裡，除了加入包含珍珠奶茶在內表情圖案，以及強化iPhone 12 Pro的LiDAR光達應用功能，並且讓HomePod也能使用對講機功能外，針對先前在iOS 14版本的Safari瀏覽器增加頁面翻譯功能，蘋果也做了升級，讓巴西與德國地區的iPhone也能使用此項功能。

在先前時候，Safari瀏覽器的頁面翻譯功能僅現美國地區使用，只要將iPhone更新至iOS 14版本以上，並且將所在地區設定為「美國」，即可在Safari瀏覽器使用頁面翻譯功能。使用者也能自訂偏好翻譯語言，而若是要觀看頁面原始語言內容，則僅需將頁面重整即可。

而目前支援翻譯語言，基本上與先前隨著iOS 14釋出的獨立翻譯App一樣，包含簡體中文、俄文、德文、日文、法文、義大利文、美國英文、英國英文、巴西葡萄牙文、西班牙文、阿拉伯文與韓文在內11種語言。

依照蘋果透露說法，近期內將會在更多國家地區啟用Safari瀏覽器的頁面翻譯功能，但尚未透露具體對應國家地區細節。

至於翻譯結果部分，雖然蘋果先前透露使用人工智慧等技術讓翻譯結果更為精進，但在不同語系翻譯結果 (例如英文翻中文)仍有些語順與細節錯誤問題，但大致上已經可以讓許多外文內容變得更容易讓人理解。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

語言 iOS 14 Safari

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