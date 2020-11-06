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迎戰雙11 亞太電信「11元方案」最終戰錯過不再

聯合新聞網 / 台北訊
「不綁約月租$11彈性飆網」方案，月付11元即享1GB不限速上網，加購流量再享優惠，每GB只要30元，無限上網月租費最高也只收299元。
「不綁約月租$11彈性飆網」方案，月付11元即享1GB不限速上網，加購流量再享優惠，每GB只要30元，無限上網月租費最高也只收299元。

年度電商大戰雙11購物節提前開跑，亞太電信數位門市今(6日)宣佈將「最後一次」祭出雙11經典4G資費「不綁約月租$11彈性飆網」方案，月付11元即享1GB不限速上網，加購流量再享優惠，每GB只要30元，無限上網月租費最高也只收299元，相當於 299元享不降速吃到飽，限量5萬門，錯過就不再。

亞太電信表示，「不綁約11元方案」為業界首創，自2017年推出至今累計超過10萬大軍申辦，去年雙11數位門市成交量較平日成長達300%，引爆民眾熱烈討論。針對年輕世代行動通訊市場，亞太電信數位門市始終細膩觀察和大膽提案，在業者紛紛投入雙11檔期，祭出4G上網吃到飽方案時，亞太電信選擇推出「不綁約11元方案」，結合彈性計價與上網吃到飽兩大優勢，只為提供消費者最優質的資費，亞太電信未來將持續致力經營通訊市場，提供更具競爭力的雙11與電商方案。

今年雙11活動日期共計有11月6日12:00-20:00「早鳥場」、11月11日11:00-20:00「雙11主場」2個場次。申辦11元方案採限量抽獎制，並加碼限時再抽iPhone 12 Pro 128BG等申辦好禮。凡新申辦/攜碼用戶於上述活動時間內在活動網站登記資料，數位門市將以電腦隨機抽獎方式發放11元方案的申辦序號，憑抽中序號進行申辦。

「早鳥場」申辦成功且在12月4日前完成門號開通者，即可參加抽獎，最大獎可抽價值9,900元的Apple Watch SE 44mm GPS版；「雙11主場」申辦成功且在12月25日前完成門號開通者，最大獎則可抽市場討論度最高的5G新機iPhone 12 Pro 128G(市價33,900)，歡迎民眾綁定亞太電信LINE官方帳號好友，掌握最新消息。

近年雙11成為台灣網購盛事，各大電商訂單爆單，物流配送業務量也隨之增加，有鑒於現代網購族追求快速到貨、就近取貨的購物習性，亞太電信數位門市跨界攜手超商萊爾富、全家及新光銀行『立碼驗』祭出門號最快開通的服務，是業界唯一從線上數位門市申辦、到線下超商進行身分認證、購卡、取卡、開通的業者，整個流程只要10min，挑戰全台最快開通、最便民的電信電商。

今日中午亞太電信於Yahoo!奇摩首頁平台進行直播，邀請黃金主持陣容黃子佼及巴鈺分享雙11亞太電信購物教戰守則，與網友進行線上互動，蜂擁百萬名網友上線觀看。

雙11活動直播網址：

https://tw.mobi.yahoo.com/tv/yahootv-%E7%9B%B4%E6%93%8A%E9%9B%9911-%E9%9B%BB%E4%BF%A1%E5%A5%BD%E5%BA%B7%E6%90%B6%E7%AC%AC-033454493.html

雙11活動頁網址：

http://gteshop.aptg.com.tw/campaign/index.html

亞太電信數位門市6日宣佈將「最後一次」祭出雙11經典4G資費「不綁約月租$11彈性飆網」方案。
亞太電信數位門市6日宣佈將「最後一次」祭出雙11經典4G資費「不綁約月租$11彈性飆網」方案。

雙11 吃到飽 亞太電信

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