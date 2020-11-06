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絕版最後一次！亞太電信數位門市推「不綁約月租11元彈性飆網」限量4G方案
迎戰雙11購物節，亞太電信數位門市宣布將最後一次祭出雙11經典4G資費「不綁約月租11元彈性飆網」方案，月付11元即可享1GB不限速上網，加購流量再享優惠，每GB只要30元，無限上網月租費最高只收299元，相當於299元享不降速吃到飽，限量5萬門並採隨機抽獎方式。
亞太電信表示，「不綁約11元方案」為業界首創，結合彈性計價、上網吃到飽兩大優勢，自2017年推出至今累計超過10萬人申辦，去年雙11數位門市成交量較平日成長達300％。
今年亞太電信數位門市雙11活動共有11月6日中午12點至晚上8點的「早鳥場」、11月11日上午11點至晚上8點「雙11主場」等2個場次。申辦11元方案採限量抽獎制，並加碼限時再抽iPhone 12 Pro 128BG等申辦好禮，新申辦、攜碼用戶於上述活動時間內在活動網站登記資料，數位門市將以電腦隨機抽獎方式發放11元方案的申辦序號，憑抽中序號進行申辦。
「早鳥場」申辦成功並在12月4日前完成門號開通者可參加抽獎，最大獎可抽價值9,900元的Apple Watch SE 44mm GPS版；「雙11主場」申辦成功並在12月25日前完成門號開通者，最大獎可抽最夯5G新機iPhone 12 Pro 128GB（市價33,900元）。
近年雙11各大電商訂單爆單，物流配送業務量也暴增，亞太電信數位門市跨界攜手超商萊爾富、全家及新光銀行「立碼驗」祭出門號最快開通的服務，從線上數位門市申辦、到線下超商進行身分認證、購卡、取卡、開通等整個流程只需10分鐘。
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