絕版最後一次！亞太電信數位門市推「不綁約月租11元彈性飆網」限量4G方案

迎戰雙11購物節，亞太電信數位門市宣布將最後一次祭出雙11經典4G資費「不綁約月租11元彈性飆網」方案，月付11元即可享1GB不限速上網，加購流量再享優惠，每GB只要30元，無限上網月租費最高只收299元，相當於299元享不降速吃到飽，限量5萬門並採隨機抽獎方式。

亞太電信表示，「不綁約11元方案」為業界首創，結合彈性計價、上網吃到飽兩大優勢，自2017年推出至今累計超過10萬人申辦，去年雙11數位門市成交量較平日成長達300％。

今年亞太電信數位門市雙11活動共有11月6日中午12點至晚上8點的「早鳥場」、11月11日上午11點至晚上8點「雙11主場」等2個場次。申辦11元方案採限量抽獎制，並加碼限時再抽iPhone 12 Pro 128BG等申辦好禮，新申辦、攜碼用戶於上述活動時間內在活動網站登記資料，數位門市將以電腦隨機抽獎方式發放11元方案的申辦序號，憑抽中序號進行申辦。

「早鳥場」申辦成功並在12月4日前完成門號開通者可參加抽獎，最大獎可抽價值9,900元的Apple Watch SE 44mm GPS版；「雙11主場」申辦成功並在12月25日前完成門號開通者，最大獎可抽最夯5G新機iPhone 12 Pro 128GB（市價33,900元）。