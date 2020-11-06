蘋果iOS 14.2正式推出！超過100 種全新emoji、修正14項bug

繼上週測試版後，今日起蘋果正式推送 iOS 14.2 給 iPhone 用戶！

iOS 14.2 測試版推出後，今日正式推出給 iPhone 使用者，更新與新功能包括 100 多個新表情符號以及新背景，具有 MagSafe 的 iPhone 12 皮革保護套也開始支援，並修正多項 bug，以下是本次更新與修正。

iOS 14.2 包含下列 iPhone 的新功能：

1.超過 100 種新的表情符號，包含動物、食物、面孔、家用物品、樂器以及與性別相關的表情符號。

2.八款新的淺色和深色模式版本的背景圖片

3.放大鏡可偵測附近的人物，並使用 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 上的光學雷達感測器來回報其距離

4.支援配備 MagSafe 功能的 iPhone 12 皮革護套

5.為 AirPods 的電池充電最佳化，可透過減少 AirPods 充滿電力的時間來減緩電池老化的速度

6.當音量可能影響您的聽力時，會發出耳機音量通知來提醒您

7.新的 AirPlay 控制項目，可在您的家中連續播送娛樂內容

8.可使用 iPhone、iPad、Apple Watch、AirPods 和 CarPlay 支援 HomePod 和 HomePod mini 的廣播

9.可將 HomePod 連接到 Apple TV 4K 來播放立體聲、環繞音效和杜比全景聲的音訊

10.向參與的公共衛生部門提供無法識別您個人身分的「暴露通知」相關統計資訊的選項