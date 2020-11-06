蘋果iOS 14.2正式推出！超過100 種全新emoji、修正14項bug
繼上週測試版後，今日起蘋果正式推送 iOS 14.2 給 iPhone 用戶！
iOS 14.2 測試版推出後，今日正式推出給 iPhone 使用者，更新與新功能包括 100 多個新表情符號以及新背景，具有 MagSafe 的 iPhone 12 皮革保護套也開始支援，並修正多項 bug，以下是本次更新與修正。
iOS 14.2 包含下列 iPhone 的新功能：
1.超過 100 種新的表情符號，包含動物、食物、面孔、家用物品、樂器以及與性別相關的表情符號。
2.八款新的淺色和深色模式版本的背景圖片
3.放大鏡可偵測附近的人物，並使用 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 上的光學雷達感測器來回報其距離
4.支援配備 MagSafe 功能的 iPhone 12 皮革護套
5.為 AirPods 的電池充電最佳化，可透過減少 AirPods 充滿電力的時間來減緩電池老化的速度
6.當音量可能影響您的聽力時，會發出耳機音量通知來提醒您
7.新的 AirPlay 控制項目，可在您的家中連續播送娛樂內容
8.可使用 iPhone、iPad、Apple Watch、AirPods 和 CarPlay 支援 HomePod 和 HomePod mini 的廣播
9.可將 HomePod 連接到 Apple TV 4K 來播放立體聲、環繞音效和杜比全景聲的音訊
10.向參與的公共衛生部門提供無法識別您個人身分的「暴露通知」相關統計資訊的選項
另外，有針對「相機」應用程式、「語音備忘錄」等進行修復。此版本也修正了下列問題：
1.主畫面 Dock 上的 App 順序可能錯亂
2.相機觀景窗在啟動時可能顯示黑色
3.嘗試輸入密碼時，鎖定畫面上的鍵盤可能遺漏觸碰
4.提醒事項可能預設為過去的時間
5.「照片」小工具可能無法顯示內容
6.當設定為華氏時，「天氣」小工具可能以攝氏來顯示最高溫
7.「天氣」中的下個小時降雨機率圖表說明可能錯誤地顯示降雨停止的時間
8.「語音備忘錄」的錄音會被來電中斷
9.播放 Netflix 影片時螢幕可能變黑
10.Apple Watch App 在打開時可能會未預期的關閉
11.部分使用者的「體能訓練」GPS 軌跡或「健康」資料無法在 Apple Watch 和 iPhone 之間同步
12.音訊在 CarPlay 儀表板上錯誤地標示為「未在播放」
13.裝置可能無法無線充電
14.從「iCloud 備份」回復 iPhone 時，或使用「iPhone 移轉」將資料傳送到新的 iPhone 上時會停用「暴露通知」
《本文作者 Anny ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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