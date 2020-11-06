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「明年至少推10款5G手機」 小米展示伸縮式大光圈相機鏡頭設計

聯合新聞網 / 楊又肇

近期接任手機業務負責人的小米副總裁曾學忠，稍早於小米開發者大會上強調未來小米仍會維持雙品牌運作模式，同時也展示小米目前投入研究的伸縮式大光圈相機鏡頭，預期未來將可進一步提升手機拍攝表現。

依照曾學忠說明，小米打造的伸縮式大光圈相機鏡頭，參考傳統單眼相機鏡頭結構，在有限尺寸下可發揮更好光學拍攝表現，其中可讓進光量提高300%，並且藉由進光量增加，使影像清晰度可提升20%，更可藉由微縮設計讓鏡頭模組能放進手機有限的內部空間。

同時，曾學忠也預告此鏡頭模組即將很快用於手機產品內，但並未透露是否用於新款小米手機。

而針對小米其下手機產品未來發展，曾學忠說明依然會維持小米與Redmi品牌。其中，小米品牌將包含MIX系列、小米數字系列，以及青春版機種，Redmi品牌則包含K系列、X系列、Note系列，以及Redmi數字系列 (不過，實際手機名稱在海外地區依然會有不同命名，或是海外專屬規格)。

另外，曾學忠也說明目前小米旗下手機產品已經在全球50個國家市場成為市佔前五名，其中47個國家市場更達人均GDP超過1萬美元規模，並且與51個全球電信業者合作銷售，配合107個電信網路服務使用，目前總出貨量已經超過6240萬台。在中國境外銷售的高階機種方面，價位介於500歐元至700歐元機種出貨量預期會在今年成長300%，而700歐元價位以上機種在今年出貨量則預期會有300%以上成長。

至於在小米研發投資方面，今年總計投入超過人民幣100億元研究資金，在全球地區累積超過16000項技術專利，其中55%比例於中國境內申請，而45%比例則在海外地區申請，而5G網路相關技術專利則累積達3200多項。

小米已經在全球地區設置10個研發中心，預計在明年繼續招聘5000名工程人員，並且將持續投資人民幣數十億元建置實驗室，同時也說明年將至少推出10款5G連網手機產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 人民幣 專利 小米

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