亞太電信強化5G覆蓋率 再以700MHz頻段交換遠傳電信2600MHz頻段資源

亞太電信日前宣布攜手遠傳電信合作3.5GHz頻段，藉此順利在台啟用其5G連網服務之後，今日 (11/5)再次宣布擴大「共頻共網」、「頻率交換」兩項業務合作事宜，將針對雙方取得7000MHz頻段進行共頻共網合作，將由亞太電信分攤其中九分之二比例相關成本與費用，但實際執行時間將視法規開放時程，以及主管機關核准時間而定。

依照說明，亞太電信將本身持有的723MHz至728MHz (上行)、778MHz至783MHz (下行)，共計10MHz頻寬頻段資源，與遠傳電信持有2595MHz至2615MHz，共計20MHz頻寬頻段資源進行交換，如此一來即可讓旗下5G網路服務涵蓋範圍增加，同時也能讓原本持有2600MHz頻段，從原本20MHz頻寬變成40Mhz，藉此讓網路傳輸速率增加為2倍。

從目前調整作法，亞太電信是以本身持有部分700MHz頻段資源交換遠傳電信持有2600MHz頻段資源，換取提升本身2600MHz頻段 (TDD-LTE)連網頻寬資源，進而可藉由增加4G網路連接頻寬，配合多相載波聚合方式，讓使用者能透過現有網路基地台資源對應更充足的5G連網使用需求。

而遠傳電信方面也表示藉由與亞太電信交換700MHz頻段資源，將可透過700MHz連續頻寬優勢和低頻特性，並且加強旗下網路服務訊號在大眾運輸工具、空曠地形、建築密集的深層室內場合覆蓋能力，並且搭配遠傳電信既有2.1GHz、3.5GHz、28GHz等低、中、高頻段的頻段資源，藉此銜接更廣泛的5G連網資源覆蓋率。

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