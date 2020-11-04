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合約看清楚！嫌網路慢用電信商Wi-Fi 她收到帳單臉綠

聯合新聞網 / 綜合報導
一位女網友不了解Wi-Fi公用網路非免費，收到帳單才發現被收費，感到意外。示意圖／ingimage授權
一位女網友不了解Wi-Fi公用網路非免費，收到帳單才發現被收費，感到意外。示意圖／ingimage授權

辦理電信資費方案，落落長的合約你有詳細看嗎？一名女網友因覺得網路連線太慢，開啟Wi-Fi後自動連上某電信商的開放式網路，自己剛好也是那家電信商的用戶，於是就連線使用。收到電信帳單發現費用較以往稍高，一問客服才知連上的是1分鐘收費1元的公用網路，發文提醒大家「以後連公眾網路前先確認會不會收費」。

一位女網友在《Dcard 3C版》發文表示，上班時覺得網路跑不動，開啟Wi-Fi發現有某電信商的公用網路可使用，因自己也是該電信商用戶，於是就登入連線使用，但連上後仍覺得跑不動，乾脆下線，靠原有的網路慢慢撐。但每次手機的Wi-Fi功能啟動，都會自動連上那個公用網路，發現後也就隨即停掉。

後來，收到電信帳時發現費用較之前稍高了些，去電客服詢問，才知Wi-Fi公用網路是要收費的，1分鐘1元。而且公用網路會記憶帳密，只要連線過，之後不管有無使用，有連接都需要收費，這次費用185元。

原PO表示不知道公用網路是要收費的，自己使用的是iPhone手機，Wi-Fi會自動開啟連線，擔心「不知道什麼時候又會被無形收費」，立即要求客服協助關閉Wi-Fi公用網路連線功能，發文提醒「奉勸各位以後連公眾網路前先確認會不會收費，不要像我傻傻被坑了兩個便當錢」。

貼文引發熱議，多位網友驚訝「我以為Wi-Fi都是免費的」、「原來會收費以後不敢亂連了」、「我一直以為是會員就可以免費使用」。

但也有網友對原PO的「被坑」說法不以為然，認為「又一個不看合約就簽名」、「我以為知道XXX Wi-Fi要付錢這件事情是基本常識」，覺得花小錢買教訓不算貴，「只花200元的小錢就知道看合約的重要」、「185元上一課很OK啊，社會的黑暗遠遠不止這185元」、「下次記得看合約，當作繳學費」。

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