Google Pixel 5電量顯示錯誤！官方公布暫時解法並將儘速推出更新修復

Google Pixel 5 智慧手機的反向無線充電功能是它的一大特色，也成為許多消費者想購買的原因之一，然而近日傳出有部分 Pixel 5 使用者發現，手機電池電量顯示似乎有些異常，像是當手機使用好幾個鐘頭後，電池電量百分比顯示卻會一直卡在某個數字不會下降，導致使用者質疑是不是有 Bug 錯誤存在。

First morning with the Pixel 5. It took three hours with an hour and a half of screen on time to tick from 100% to 99%. https://t.co/aCWNCe4e6R pic.twitter.com/SsLuirBQmO — Kyle Bradshaw (@SkylledDev) October 29, 2020

外媒《9to5Google》編輯 Kyle Bradshaw 在個人推特透露，他的 Pixel 5 使用一段時間後，電池用量竟然只從 100% 變為 99%，只用了 1% 電量。對比他在 10 月 1 日發文指出 Pixel 5 使用一個小時耗電 25% 的數字來看，實在是非常奇怪。

《9to5Google》指出，一位 Google 產品專家表示這次 Pixel 5 的錯誤，公司將推出 Android 更新來修補電量顯示異常的問題。同時，也建議使用者如果遇到同樣的問題，可以重新啟動手機並將手機接上充電器來重新校正電量，如此一來 Pixel 5 的電池電量就會迅速上升到正確數字。

圖片及資料來源：9to5Google

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》