快訊

拜登狠甩川普大幅居上！選舉人票89：54選情領先

東森總裁婚姻亮紅燈！王令麟妻滯美13年 隔海訴請離婚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬磁王？他用無線充電盤幫iPhone充電 「手麻得很有感覺、像做電療」

聯合新聞網 / 綜合報導
iPhone XR。美聯社
iPhone XR。美聯社

近日有網友在ptt上發文表示自己將手機拿去無線充電，過程中卻覺得連手也麻麻的，可是只要把手機拿開無線充電盤，身體又會變得舒緩許多，那種麻麻的感覺有點像是去復健科做電療，他詢問各位網友是否也有同樣的情形？

Po文的網友katudon在網路論壇ptt iOS板上寫道，他拿的手機型號為iPhone XR，版本為14.1，採取的方式是搭配ELECOM無線充電盤，另外，他表示，也有朋友拿iPhone SE2再搭配充電盤，都會「有感覺」。

他指出，「真的不誇張」，只要放在桌上開始充電，手就會有麻麻、電電的感覺，把手機拿離開充電盤，雖然症狀會減輕，但那個感覺還是持續了一陣子才消除。

出現這些奇怪的狀況，他覺得不是心理作用，也許有的人會認為睡覺時不能充電，電磁波可能會影響睡眠或對身體不好之類的，但他自己本身對於手機充電這件事或是電子產品的電磁波，真的沒有特別想法。

他表示，一開始對於無線充電只是覺得很新奇、方便而已，但真正開始用無線充電盤幫手機充電後，就覺得「額！好電！」面對這種狀況，他在網路上幾乎找不到相關的案例，所以才在ptt上詢問是否也有人跟他有相同的經驗。

底下有網友回應說，「感覺是漏電？」、「心理因素」、「體質問題」，還有人指這是「電磁波過敏反應」，甚至有人認為這種狀況在冬天很容易遇到，就是靜電反應，「有的人身體對電比較敏感。」

但也有人表示自己把充電盤放在滑鼠旁邊充手機，工作一整天都沒感覺；另外，其他人則建議，可以換個房間或不同的充電座、充電孔試看看。有趣的是，還有人回應這位po文者「你是不是閃電俠？」、「萬磁王？」、「鬼滅之刃裡的雷之呼吸」、「你一定是超人類」。

無線充電 iPhone XR 蘋果

延伸閱讀

iPhone下一個可能走入歷史的裝置：Lightning連接埠

iPhone 12 Pro邊框「自動翹起」 他傻眼：才買一個禮拜

Mophie推出可固定在iPhone 12上的無線充電電池

iPhone 12落漆！玩手遊「電池續航力」竟比iPhone SE更差

相關新聞

萬磁王？他用無線充電盤幫iPhone充電 「手麻得很有感覺、像做電療」

近日有網友在ptt上發文表示自己將手機拿去無線充電，過程中卻覺得連手也麻麻的，可是只要把手機拿開無線充電盤，身體又會變得舒緩許多，那種麻麻的感覺有點像是去復健科做電療，他詢問各位網友是否也有同樣的情形？

iPhone 跳出「無法驗證伺服器識別身分」視窗怎麼辦

最近不少 iPhone 用戶反應手機彈出「無法驗證伺服器識別身分」視窗，顯示無法驗證「imap-mail.outlook.com」的識別身分。因為郵件伺服器使用 SSL 憑證，且此憑證是由未知的認證授權中心 (如自簽的憑證) 所簽署，所以「郵件」會顯示訊息，指出其無法驗證此郵件伺服器的識別身分。

三星確認將在12日揭曉 新款中階手機Exynos 1080處理器細節

三星稍早證實將在11月12日於中國上海揭曉名為Exynos 1080的新款處理器，預期將成為先前推出的Exynos 980後繼更新產品。

iPhone下一個可能走入歷史的裝置：Lightning連接埠

自從手機問世以來，連接埠（port）一直是手機上的固定裝置，包括蘋果最新推出的iPhone 12，和十幾年前的「功能型手...

Loon旗下連網氣球 創下在平流層連續飛行312天記錄

目前獨立於Alphabet之外的連網氣球公司Loon宣布，旗下連網氣球已經以連續在平流層飛行312天，刷新過往在平流層滯空飛行裝置最長達223天的停留時間，幾乎可對應全年滯空向下散播連網訊號。

傳三星可能放棄自有Bixby服務 轉向使用Google數位助理項目

路透新聞指出，三星有可能放棄發展自有數位助理服務Bixby，並且轉向使用Google提供的Google Assistant數位助理服務。

搭載聯發科天璣720處理器 OPPO在台推出低於萬元價位的5G聯網手機A73 5G

日前已經在海外市場推出的OPPO A73 5G，稍早由OPPO宣布在台上市消息，並且確認將以新台幣9990元價格上市，預期藉此讓5G連網手機價格再往下帶。

遠傳電信11月購機狂歡！月付999元、指定5G手機0元起

還沒入手5G手機嗎？遠傳電信祭出限時手機折價優惠，即日起至11月30日到遠傳申辦5G新機Samsung Galaxy A...

AirPods Pro出現雜音降噪問題 蘋果宣布召回方案可免費更換

許多民眾因為有降噪功能的需求，才會選擇蘋果推出的AirPods Pro，不過從去年開始就有使用者陸續指出AirPods Pro出現雜音、降噪功能失靈的問題，蘋果官方指出在今年10月前製作的耳機都可能有此類問題，近期也宣布將提供免費更換服務，但僅限於耳機部分。

買谷歌5G手機優惠提高？10%折扣藏在第一封電郵

5G手機相繼問市，各家廠商搶佔市場，王姓網友近日收到Google Pixel 5的購機優惠，第一封電子郵件通知優惠900...

iPhone來電顯示接起來竟不同人？問題可能和LINE這設定有關

有不少 iPhone 用戶反應，當來電顯示是 A 打來，但接起來卻是 B 問題，掛掉電話後確認真的是 B 打來，造成不小困擾。可能以為是朋友打來隨便打招呼，但卻是老闆來電造成尷尬。

MagSafe無線充電器問題整理：不是iPhone 12該買嗎？非原廠充電頭可以用嗎？

蘋果在 10 月份發表會時推出的一項新產品「MagSafe」無線充電器，因為磁吸的特性加上可提供 15W 的充電功率，受到許多人的關注，不過目前台灣還未開賣，蘋果也有列出一些使用的注意事項，我們先來看看有哪些需要注意的事項吧！

熱門新聞

終於來了！iPad 8、iPad Air 4正式在台開賣 10,500元起

好糗！足球賽AI攝影機誤把「光頭裁判」當球追蹤 射門鏡頭沒了

揮別英特爾的蘋果筆電發表會 鴻海代工13吋新Mac先亮相

iPhone 跳出「無法驗證伺服器識別身分」視窗怎麼辦

拿前一代iPhone 11的我怎麼看？iPhone 12開箱、拍照實測

華為有意打造「不採用任何美國技術」的晶片廠？將從45nm製程著手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。