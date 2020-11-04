萬磁王？他用無線充電盤幫iPhone充電 「手麻得很有感覺、像做電療」

近日有網友在ptt上發文表示自己將手機拿去無線充電，過程中卻覺得連手也麻麻的，可是只要把手機拿開無線充電盤，身體又會變得舒緩許多，那種麻麻的感覺有點像是去復健科做電療，他詢問各位網友是否也有同樣的情形？

Po文的網友katudon在網路論壇ptt iOS板上寫道，他拿的手機型號為iPhone XR，版本為14.1，採取的方式是搭配ELECOM無線充電盤，另外，他表示，也有朋友拿iPhone SE2再搭配充電盤，都會「有感覺」。

他指出，「真的不誇張」，只要放在桌上開始充電，手就會有麻麻、電電的感覺，把手機拿離開充電盤，雖然症狀會減輕，但那個感覺還是持續了一陣子才消除。

出現這些奇怪的狀況，他覺得不是心理作用，也許有的人會認為睡覺時不能充電，電磁波可能會影響睡眠或對身體不好之類的，但他自己本身對於手機充電這件事或是電子產品的電磁波，真的沒有特別想法。

他表示，一開始對於無線充電只是覺得很新奇、方便而已，但真正開始用無線充電盤幫手機充電後，就覺得「額！好電！」面對這種狀況，他在網路上幾乎找不到相關的案例，所以才在ptt上詢問是否也有人跟他有相同的經驗。

底下有網友回應說，「感覺是漏電？」、「心理因素」、「體質問題」，還有人指這是「電磁波過敏反應」，甚至有人認為這種狀況在冬天很容易遇到，就是靜電反應，「有的人身體對電比較敏感。」

但也有人表示自己把充電盤放在滑鼠旁邊充手機，工作一整天都沒感覺；另外，其他人則建議，可以換個房間或不同的充電座、充電孔試看看。有趣的是，還有人回應這位po文者「你是不是閃電俠？」、「萬磁王？」、「鬼滅之刃裡的雷之呼吸」、「你一定是超人類」。