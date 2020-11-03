iPhone 跳出「無法驗證伺服器識別身分」視窗怎麼辦

最近不少 iPhone 用戶反應手機彈出「無法驗證伺服器識別身分」視窗，顯示無法驗證「imap-mail.outlook.com」的識別身分。因為郵件伺服器使用 SSL 憑證，且此憑證是由未知的認證授權中心 (如自簽的憑證) 所簽署，所以「郵件」會顯示訊息，指出其無法驗證此郵件伺服器的識別身分。

在 iPhone 查看設定中的「憑證」outlook.com 簽發人：DigiCert Cloud Services CA-1 顯示為不受信任。可以到 iPhone 上的「設定>郵件>帳號」裡檢查自己的 POP 及 IMAP 信箱設定方式，然後重新登入你的帳號。

也有可能是微軟旗下的「hotmail」問題，Microsoft 帳戶安全性資訊及驗證碼，可以到上述的郵件中重新登入或刪除後重新加入即可。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》