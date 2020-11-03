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三星確認將在12日揭曉 新款中階手機Exynos 1080處理器細節

聯合新聞網 / 楊又肇

三星稍早證實將在11月12日於中國上海揭曉名為Exynos 1080的新款處理器，預期將成為先前推出的Exynos 980後繼更新產品。

不過，依照三星透露說法，此款處理器並非應用在明年即將推出的新款高階旗艦手機，例如Galaxy A21，而是會用於新款Galaxy A系列機種，同時預期將採用Arm Cortex-A78 CPU與Mali-G78 GPU設計，而在整體效能則將比Qualcomm今年大量應用在高階旗艦手機的Snapdragon 865更高。

意味接下來三星將使Galaxy A系列機種能有更高運算效能表現，同時也會比照Exynos 980整合5G連網功能，並且讓手機設計可以更加輕薄。

同時就先前三星說明，新款Exynos 1080處理器將會更著重中國市場使用需求打造，因此也代表三星接下來將會持續與vivo深入合作，甚至也可能進一步擴大與中國品牌手機廠商合作，藉此擴大Exynos處理器使用比重，而不再僅侷限用於自家智慧型手機。

而先前與AMD合作GPU設計部分，預期最快會在2022年推出相關應用產品，或許明年也會有更進一步消息透露。另外，三星也傳出將比照蘋果打造對應PC裝置使用的處理器產品，藉此擴展Exynos處理器應用可能性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

上海 三星

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