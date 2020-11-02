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Loon旗下連網氣球 創下在平流層連續飛行312天記錄

聯合新聞網 / 楊又肇

目前獨立於Alphabet之外的連網氣球公司Loon宣布，旗下連網氣球已經以連續在平流層飛行312天，刷新過往在平流層滯空飛行裝置最長達223天的停留時間，幾乎可對應全年滯空向下散播連網訊號。

刷新記錄的連網氣球是從2019年5月從波多黎各發放，過程則行經祕魯上空，並且進行為期三個月的連網服務測試，接著則網難飛過太平洋上空，並且在今年3月於墨西哥境內降落回收，前後累積飛行時間長達312天。

Loon連網氣球發展目標，是藉由停留在平流層飛行的連網氣球，透過向下發送連網訊號，讓地處難以佈署連網資源地區也能輕易透過無線網路方式上網，另一方面也能透過降低連網資源建置成本，藉此讓更多地區可以更容易取得連網資源，進而能縮減數位發展落差。

目前Loon所提供熱氣球網路系統，最高可對應18.9Mbps下載速度，以及4.74Mbps的上傳速度，並且維持在約19毫秒的延遲表現，雖然相比一般電信業者提供行動網路連接速度仍有一段差距，但是以佈建網路服務所在地區使用需求，其實已經相當足夠。

在此之前，Loon已經持續藉由數據分析、人工智慧技術讓連網氣球能以最佳間隔距離運作，如此即可以更具效益方式提供連網資源，同時也能確保連網氣球持續穩定飛行，並且提供充足的無線連網資源。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

熱氣球 墨西哥 波多黎各

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