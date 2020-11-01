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傳三星可能放棄自有Bixby服務 轉向使用Google數位助理項目

聯合新聞網 / 楊又肇

路透新聞指出，三星有可能放棄發展自有數位助理服務Bixby，並且轉向使用Google提供的Google Assistant數位助理服務。

扣除中國境內銷售的Android手機，幾乎在全球市場銷售的Android手機都會搭載Google Assistant數位助理服務，甚至像是HMD Global打造的Nokia手機，或是Sony新推出的Xperia手機，更在機身搭載獨立Google Assistant數位助理服務快捷鍵。

不過，三星則是一個例外，從2017年開始在旗下高階智慧型手機導入Bixby數位助理服務，並且維持與Google Assistant數位助理服務併用狀況，甚至在後續的開發者大會更持續擴展Bixby數位助理服務功能，後續更將此服務帶到電視，以及智慧喇叭Bixby Home。

只是隨著Bixby Home始終無法順利進入市場，同時精簡款Bixby Home mini最終也僅成為南韓市場銷售手機時的搭售贈品，而原本帶領Bixby數位助理服務開發總監李仁鍾，後續也加入Google負責物聯網相關業務，似乎也凸顯三星在自有數位助理服務發展所面臨瓶頸，因此後續也在旗下電視產品導入亞馬遜Alexa，以及Google Assistant數位助理服務，以利串接更多聲控互動與聯網裝置控制需求。

但在後續回應中，三星否對路透新聞報導內容予以否認，強調Bixby數位助理服務依然是三星重要發展項目，同時與Google也會維持深度合作，因此Google Assistant數位助理服務也是合作項目之一。Google方面則表示將與三星共同推動使用者體驗，並且保留三星可獨立營運自有軟體市集與數位助理服務的權利。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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