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搭載聯發科天璣720處理器 OPPO在台推出低於萬元價位的5G聯網手機A73 5G

聯合新聞網 / 楊又肇

日前已經在海外市場推出的OPPO A73 5G，稍早由OPPO宣布在台上市消息，並且確認將以新台幣9990元價格上市，預期藉此讓5G連網手機價格再往下帶。

規格上來看，OPPO A73 5G搭載6.5吋1080P FHD+螢幕，並且搭配人工智慧調光與精準控光設計，內建4040mAh電池與18W快速充電，而處理器則採用聯發科天璣720設計，對應台灣主流5G連網頻段，以及5G雙模連接規格，配置8GB記憶體與128GB儲存容量。

而相機部分則採用1600萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素人像鏡頭，搭配800萬畫素視訊鏡頭，支援15種內建濾鏡、人工智慧智慧炫彩、超高畫質夜景等拍攝功能，另外在人像攝影也支援人工智慧智慧美顏與錄影美顏功能，並透過數據分析大量照片與常用濾鏡，重新設計6種專屬OPPO的人像風格，視訊鏡頭更加入夜景模式，大幅改善在低光環境的自拍體驗。

OPPO A73 5G預計從11月4日起於全台OPPO體驗店、OPPO網路商店與各大網路購物平台 (PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮24h、東森購物網、udn買東西購物中心)等通路陸續開賣，其中於11月4日上午10點至11月6日晚間11點59分期間於OPPO網路商店購買，再送OPPO Enco W11真無線藍牙耳機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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