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AirPods Pro出現雜音降噪問題 蘋果宣布召回方案可免費更換
許多民眾因為有降噪功能的需求，才會選擇蘋果推出的AirPods Pro，不過從去年開始就有使用者陸續指出AirPods Pro出現雜音、降噪功能失靈的問題，蘋果官方指出在今年10月前製作的耳機都可能有此類問題，近期也宣布將提供免費更換服務，但僅限於耳機部分。
蘋果於官方網站上公告，今年10月前生產的AirPods Pro可能會有聲音問題，出現爆裂聲、雜音或降噪功能異常，使用者遇到這些問題可聯繫蘋果官方，若確定有異常，官方將免費更換耳機部分。
事實上，2019年11月間蘋果推出AirPods Pro韌體後，有使用者陸續指出耳機降噪功能異常、出現雜音。對此，蘋果曾提出解決方式，針對降噪異常的問題，建議使用者將AirPods Pro將上其他蘋果設備，並將韌體更新到最新版本，若降噪問題沒改善，則需將耳機頂部的網格清潔乾淨。
至於雜音部分，蘋果同樣建議使用者將耳機更新至最新版本，並嘗試用其他軟體聽音樂，若仍有雜音則可聯繫蘋果官方人員解決。
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