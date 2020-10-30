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iPhone來電顯示接起來竟不同人？問題可能和LINE這設定有關

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了
有不少iPhone用戶反應，當來電顯示是A打來，但接起來卻是B的問題。 圖／Ingimage
有不少iPhone用戶反應，當來電顯示是A打來，但接起來卻是B的問題。 圖／Ingimage

有不少 iPhone 用戶反應，當來電顯示是 A 打來，但接起來卻是 B 問題，掛掉電話後確認真的是 B 打來，造成不小困擾。可能以為是朋友打來隨便打招呼，但卻是老闆來電造成尷尬。

其實從 iOS 13 系統開始就有 iPhone 用戶反應這問題，LINE 來電都會顯示前一個人的通話名稱，LINE 會在新來電時殘留上一通的來電畫面。還有人明明是手機電話來電，但顯示是 LINE 來電。

這問題可能是 LINE 通話整合功能造成，iPhone 用戶可到「LINE>設定>通話」裡將「整合到 iPhone 通話功能」和「整合到 iPhone 通話記錄」關閉即可。

關閉 LINE 的 iPhone 通話整合功能後，就不會由 iPhone 來電畫面接聽 LINE 電話造成錯誤，或是 LINE 的來電記錄混入 iPhone 通話記錄中。

還有定期到 App Store 商店更新 LINE App 來修正錯誤，也有不少 iPhone 用戶反應 LINE 無法備份問題。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

LINE iPhone iOS

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