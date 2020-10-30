MagSafe無線充電器問題整理：不是iPhone 12該買嗎？非原廠充電頭可以用嗎？
要買 MagSafe 充電器 就一起買蘋果原廠的 20W 充電頭吧！
蘋果在 10 月份發表會時推出的一項新產品「MagSafe」無線充電器，因為磁吸的特性加上可提供 15W 的充電功率，受到許多人的關注，不過目前台灣還未開賣，蘋果也有列出一些使用的注意事項，我們先來看看有哪些需要注意的事項吧！
一、MagSafe 無線充電器需要使用 20W 或更大瓦數的 USB-C 充電頭，如果你用功率低於 20W 的充電頭，iPhone 的充電速度會比較慢
二、不要在 iPhone 跟 MagSafe 無線充電器之間放置信用卡、識別證、護照、鑰匙圈等等，因為這有可能會損壞其中的磁條或 RFID 晶片，記得充電前將它們取出。這點我想如果你有用可以放置卡片的手機殼或像是 MagSafe 卡套，在充電前記得要把卡片拿出來耶！
三、跟其他無線充電器一樣，在充電時 iPhone 或 MagSafe 充電器可能會稍微變熱，為了延遲電池的使用壽命，如果電池溫度過高，內部軟體將會限制充電在 80% 以上
四、我猜大家應該沒試過，但如果把 iPhone 放在無線充電器上且同時插上 Lightning 充電線，那 iPhone 將會透過有線的方式充電喔！
另外也有國外網友分享，使用 MagSafe 無線充電器＋原廠的 MagSafe 保護殼，結果保護殼上竟然留下一圈圓圓的痕跡，有可能其他材質也會受到這樣的影響，目前似乎還沒有辦法可以解決，也不確定是否只是單一個案，可能必須等台灣真正開賣後，使用才知道是否會遇到這樣的問題
而「MagSafe」無線充電器是沒有附 USB-C 充電頭的，所以自己要準備或新買一個，國外 zollotech 分享他測試多款充電頭，結果只有蘋果自己的 20W USB-C 充電頭可以成功達到 15W，其餘充電器均無法提供相同的速度，就連蘋果舊版的 18W 充電器最多也只能到 13W
蘋果的 20W 電源適配器-15W
蘋果的 18W 電源適配器-13W
蘋果的 96W MacBook Pro 電源適配器-10W
Anker 30W PowerPort Atom PD 1 = 7.5W 至 10W
Aukey 65W 充電器-8W 至 9W
Pixel 4/5充電器-7.5W 至 9W
Note 20 Ultra充電器-6W 至 7W
而 Zollo 的測試也表示出，蘋果有在積極地控制溫度，因此當 iPhone 變熱，充電功率就會保持在 10W 以下，最好的方式就是使用原廠 20Ｗ 的充電頭，並在 iPhone 沒有裝保護殼的情況下，才能做到更好的散熱
而較舊的 iPhone 如：iPhone 11 Pro Max 跟 iPhone 8 Plus 使用原廠 20Ｗ 的充電頭+ MagSafe 無線充電，只有約 5W 的充電速率，Android 手機也是，雖然 MagSafe 無線充電器有支援 Qi 充電，也可以跟 Android 裝置配合使用，但使用時輸出功率為 1.5W，這樣的充電速度慢到幾乎是不夠用的！所以若你不是 iPhone 12 系列的手機就不太需要購買 MagSafe 無線充電器了！
MagSafe 無線充電器目前台灣尚未開賣，但國外已經有許多開箱、實測影片，真正要讓 MagSafe 無線充電器達到 15W 的功率就必須配合蘋果自己的 20W 充電頭，或是要等第三方廠商做出可以符合 MagSafe 最佳充電速率的充電頭囉！
（新聞來源：MacRumors）
《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》
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