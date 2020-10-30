快訊

曾祝擄殺案凶嫌生日快樂？高市女議員驚：我不認識他

噁！台中人氣早餐豬血湯 整箱豬血未加蓋放地上賣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MagSafe無線充電器問題整理：不是iPhone 12該買嗎？非原廠充電頭可以用嗎？

聯合新聞網 / 電獺少女

要買 MagSafe 充電器 就一起買蘋果原廠的 20W 充電頭吧！

蘋果在 10 月份發表會時推出的一項新產品「MagSafe」無線充電器，因為磁吸的特性加上可提供 15W 的充電功率，受到許多人的關注，不過目前台灣還未開賣，蘋果也有列出一些使用的注意事項，我們先來看看有哪些需要注意的事項吧！

一、MagSafe 無線充電器需要使用 20W 或更大瓦數的 USB-C 充電頭，如果你用功率低於 20W 的充電頭，iPhone 的充電速度會比較慢

二、不要在 iPhone 跟 MagSafe 無線充電器之間放置信用卡、識別證、護照、鑰匙圈等等，因為這有可能會損壞其中的磁條或 RFID 晶片，記得充電前將它們取出。這點我想如果你有用可以放置卡片的手機殼或像是 MagSafe 卡套，在充電前記得要把卡片拿出來耶！

三、跟其他無線充電器一樣，在充電時 iPhone 或 MagSafe 充電器可能會稍微變熱，為了延遲電池的使用壽命，如果電池溫度過高，內部軟體將會限制充電在 80% 以上

四、我猜大家應該沒試過，但如果把 iPhone 放在無線充電器上且同時插上 Lightning 充電線，那 iPhone 將會透過有線的方式充電喔！

另外也有國外網友分享，使用 MagSafe 無線充電器＋原廠的 MagSafe 保護殼，結果保護殼上竟然留下一圈圓圓的痕跡，有可能其他材質也會受到這樣的影響，目前似乎還沒有辦法可以解決，也不確定是否只是單一個案，可能必須等台灣真正開賣後，使用才知道是否會遇到這樣的問題

而「MagSafe」無線充電器是沒有附 USB-C 充電頭的，所以自己要準備或新買一個，國外 zollotech 分享他測試多款充電頭，結果只有蘋果自己的 20W USB-C 充電頭可以成功達到 15W，其餘充電器均無法提供相同的速度，就連蘋果舊版的 18W 充電器最多也只能到 13W

蘋果的 20W 電源適配器-15W

蘋果的 18W 電源適配器-13W

蘋果的 96W MacBook Pro 電源適配器-10W

Anker 30W PowerPort Atom PD 1 = 7.5W 至 10W

Aukey 65W 充電器-8W 至 9W

Pixel 4/5充電器-7.5W 至 9W

Note 20 Ultra充電器-6W 至 7W

而 Zollo 的測試也表示出，蘋果有在積極地控制溫度，因此當 iPhone 變熱，充電功率就會保持在 10W 以下，最好的方式就是使用原廠 20Ｗ 的充電頭，並在 iPhone 沒有裝保護殼的情況下，才能做到更好的散熱

而較舊的 iPhone 如：iPhone 11 Pro Max 跟 iPhone 8 Plus 使用原廠 20Ｗ 的充電頭+ MagSafe 無線充電，只有約 5W 的充電速率，Android 手機也是，雖然 MagSafe 無線充電器有支援 Qi 充電，也可以跟 Android 裝置配合使用，但使用時輸出功率為 1.5W，這樣的充電速度慢到幾乎是不夠用的！所以若你不是 iPhone 12 系列的手機就不太需要購買 MagSafe 無線充電器了！

MagSafe 無線充電器目前台灣尚未開賣，但國外已經有許多開箱、實測影片，真正要讓 MagSafe 無線充電器達到 15W 的功率就必須配合蘋果自己的 20W 充電頭，或是要等第三方廠商做出可以符合 MagSafe 最佳充電速率的充電頭囉！

（新聞來源：MacRumors

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電 MagSafe iPhone 開箱

延伸閱讀

續航輸前代！外媒實測iPhone 12電量：5G比4G多耗費20％電力

iPhone 12不送充電器為了環保 外媒3點打臉「沒有用！」

iPhone 12「快充」該怎麼挑？比傳統充電器速度快多少？

慢慢汰換傳統豆腐頭？蘋果官網上架20W USB-C充電器

相關新聞

MagSafe無線充電器問題整理：不是iPhone 12該買嗎？非原廠充電頭可以用嗎？

蘋果在 10 月份發表會時推出的一項新產品「MagSafe」無線充電器，因為磁吸的特性加上可提供 15W 的充電功率，受到許多人的關注，不過目前台灣還未開賣，蘋果也有列出一些使用的注意事項，我們先來看看有哪些需要注意的事項吧！

iPhone來電顯示接起來竟不同人？問題可能和LINE這設定有關

有不少 iPhone 用戶反應，當來電顯示是 A 打來，但接起來卻是 B 問題，掛掉電話後確認真的是 B 打來，造成不小困擾。可能以為是朋友打來隨便打招呼，但卻是老闆來電造成尷尬。

價位更親民 三星在台推出5G連網手機Galaxy A42 5G

三星宣布在台灣推出親民價位設計的入門款5G連網手機Galaxy A42 5G，分別推出絢幻白、絢幻灰及絢幻黑3款配色。

iPhone 12或許能透過MagSafe開啟隱藏的反向充電功能

今年宣布推出iPhone 12系列手機時，蘋果曾提即將藉由MagSafe磁吸介面擴展更多iPhone應用可能性，而在美國聯邦通信委員會 (FCC)文件內容中，除了提及iPhone 12系列手機是以360 kHz頻率進行無線充電，同時也支援以反向形式替吸附在iPhone 12系列手機背面的配件充電。

曾諷iPhone 12取消提供耳機與充電器 三星明年旗艦機傳跟進

雖然在iPhone 12系列機種揭曉時，三星曾透過Twitter諷刺蘋果在新機取消提供耳機與充電器的作法。不過，相關消息指稱三星在明年預計推出的旗艦手機Galaxy S21 (暫稱)也會採取同作法，或是僅保留提供連接線與充電器配件，而不會再提供耳機。

平價5G手機新貨到！三星A42 5G配備6.6吋螢幕、4主鏡頭

Samsung Galaxy A系列智慧手機向來以實惠價格與高CP值的實用硬體規格大受歡迎，根據今年9月市場調查資料顯示...

狂省1899元！Google悄送Pixel 5優惠 僅限「在地嚮導」獨享

你曾在Google地圖上傳分享店家資訊，成為一名「在地嚮導」嗎？你有機會以低於原價1899元的價格入手Pixel 5，超優惠促銷折扣只兌換到11月15日，想入手的民眾千萬不要錯過了！

三星推平價5G新機Galaxy A42 5G 1.3萬元有找

隨著台灣5G市場發展日趨活躍，台灣三星電子今（28）日宣布引進三星最平價5G生力軍Galaxy A42 5G，搭載高通最...

在國外網路吃到飽很罕見？ 網曝「關鍵原因」：台灣是天堂

在台灣，網路吃到飽是常見的事，許多電信公司會提供優惠的價格來吸引顧客，但在國外要辦網路吃到飽可就沒這麼方便，不僅會被降速價格也不便宜，一名網友好奇，美國是否有「真正」的網路吃到飽，引起許多網友討論。

Airpods無線耳機狂掉軌道 站務員撿到快崩潰：太小了！

無線藍牙耳機變成大部份人日常必不可少的隨身物品，搭車期間聽歌更是一大享受，不過日本JR鐵路公司去年開始發現不時發生耳機掉到路軌意外，而且次數非常頻密，單是今年7至9月曾有947宗相同意外，令站務員疲於奔命幫忙執拾耳機，但因為耳機太細小，難以撿起。近日就有電器商研發專用道具，引來不少網民討論。

申辦門號不再限搭購手機 遠傳電信推出「遠傳搶付」服務

遠傳電信今日 (10/27)宣布推出以搭購手機以外商品申辦門號方案的「遠傳搶付」服務模式，除了讓消費者能有更大彈性購買實際所需商品，同時也能藉由門號搭購方式促進更多商品銷售機會。

買新iPhone後的資料搬家術：如何用iTunes、iCloud轉移備份資料

蘋果的iPhone 12正式開賣，相信很多人可能已經排隊買了新手機吧！不過拿到手機後第一時間，應該要準備把資料更新，舊的手機資料轉移到新iPhone上。如果你不知道該怎麼做，不妨來看看我們先前製作的這篇教學。

熱門新聞

準備棄Google改推自有搜尋服務？蘋果iOS 14搜尋結果不一樣了

iPhone來電顯示接起來竟不同人？問題可能和LINE這設定有關

台人「工作16.7天」才能買iPhone 12 Pro 網哭：被南韓慘虐

超過新台幣6萬？Pentax K-3 III機身揭曉 預計在2021年的CP+正式推出

不再怕踩雷 三創攜手嘖嘖募資平台讓你先看實品再抖內

Ubisoft攜手Netflix拍「刺客教條」電視影集 未來還有更多動畫作品

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。