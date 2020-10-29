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曾諷iPhone 12取消提供耳機與充電器 三星明年旗艦機傳跟進

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然在iPhone 12系列機種揭曉時，三星曾透過Twitter諷刺蘋果在新機取消提供耳機與充電器的作法。不過，相關消息指稱三星在明年預計推出的旗艦手機Galaxy S21 (暫稱)也會採取同作法，或是僅保留提供連接線與充電器配件，而不會再提供耳機。

不過，目前三星方面並未證實此類說法，畢竟目前在高階旗艦手機如Galaxy S20系列，以及下半年推出的Galaxy Note 20系列都還是在盒裝內提供掛上AKG品牌的有線耳機配件，若未來取消提供耳機配件，顯然將使三星少了一個宣傳上的「優勢」。

但從過去蘋果開始在手機導入電容式觸控螢幕、開始增加指紋辨識功能，到近期取消3.5mm耳機孔，同時也因為iPhone系列機種開始加入防水與Qi無線充電，使得這兩種規格設計逐漸成為智慧型手機標準。而在蘋果進一步簡化產品盒裝設計，並且減少使用塑膠材質，甚至讓紙盒僅需透過單張紙材就能折合製作，無需透過額外裁切、黏合流程後，越來越多手機品牌也採用相同設計，並且標榜推動環保、綠化。

因此，在蘋果宣布以環保知名，開始在iPhone 12系列取消提供耳機與充電器配件，讓手機盒裝可以變得更輕薄，讓相同貨櫃空間可以運送更多手機產品，相對也能節省更多儲貨空間，進而達成間接減碳環保目標，而蘋果方面也能因此精簡部分成本開銷，或許也將帶動更多智慧型手機業者重新思考盒裝內提供配件的必要性。

或許從明年開始，不僅三星將會跟進精簡智慧型手機產品盒裝設計，並且減少隨盒提供配件，預期會有更多智慧型手機業者也將跟進這樣的調整，如此一來也就達成蘋果藉由取消提供耳機與充電器配件推動環保的目標。

至於三星明年預計推出的Galaxy S21系列，有消息表示將會提前在年初時候推出，甚至也有說法認為三星很快就會在CES 2021期間公布此款新機，但依照往年經驗來看，比較有可能會選在明年1月下旬至MWC 2021展期之間公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

耳機 三星 蘋果

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