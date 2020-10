iPhone 12或許能透過MagSafe開啟隱藏的反向充電功能

今年宣布推出iPhone 12系列手機時,蘋果曾提即將藉由MagSafe磁吸介面擴展更多iPhone應用可能性,而在美國聯邦通信委員會 (FCC)文件內容中,除了提及iPhone 12系列手機是以360 kHz頻率進行無線充電,同時也支援以反向形式替吸附在iPhone 12系列手機背面的配件充電。

這樣意味日後將有更多配件可透過MagSafe介面以iPhone 12系列手機電力運作,藉此擴大MagSafe介面設計應用更多可能性。

而在此之前,其實從蘋果準備推出iPhone 11系列機種時,市場就曾傳出新機將會加入反向無線充電設計,比照華為、三星手機可透過手動開啟方式替另一款手機,或是無線耳機等配件充電。不過,蘋果並未像市場傳聞將反向無線充電設計放進iPhone 11系列,同時在揭曉iPhone 12系列時,同樣未特別說明是否提供反向無線充電功能。

不過,從美國聯邦通信委員會文件內容顯示,蘋果確實在新款iPhone加入此項設計,但不確定是否能以手動方式開啟,或是僅限支援此項功能的配件產品吸附在iPhone背面時才會供電,可能無法透過手動方式開啟。

依照彭博新聞記者Mark Gurman看法,則認為此項設計有可能會用於明年預計推出的新款AirPods,讓使用者可透過MagSafe介面隨時利用iPhone電力幫AirPods充電,以利突然需要短暫使用耳機的情況。

If this FCC filing is any indication, the iPhone 12 may have a hidden reverse charging feature. Perhaps MagSafe on the new AirPods? https://t.co/QhFQtOgoRB https://t.co/OAKzzb5U3B pic.twitter.com/pqAVcjLCyN