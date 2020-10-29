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價位更親民 三星在台推出5G連網手機Galaxy A42 5G
三星宣布在台灣推出親民價位設計的入門款5G連網手機Galaxy A42 5G，分別推出絢幻白、絢幻灰及絢幻黑3款配色。
硬體規格分別採用6.6吋Super AMOLED U極限全螢幕，搭載Qualcomm Snapdragon 750處理器，以及6GB記憶體與128GB儲存容量，電池則採用5000mAh容量，並且支援15W快充。
相機部分則採用2000萬畫素視訊鏡頭，並且支援美顏濾鏡與AR貼圖功能，背面主相機則分別採用4800萬畫素主鏡頭，支援30種人工智慧場景辨識，搭配800萬畫素、123度超廣角鏡頭，以500萬畫素景深鏡頭與40mm微距鏡頭。
Galaxy A42 5G預計在今年11月上旬推出，建議售價則是新台幣12990元。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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