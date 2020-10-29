價位更親民 三星在台推出5G連網手機Galaxy A42 5G

無線藍牙耳機變成大部份人日常必不可少的隨身物品，搭車期間聽歌更是一大享受，不過日本JR鐵路公司去年開始發現不時發生耳機掉到路軌意外，而且次數非常頻密，單是今年7至9月曾有947宗相同意外，令站務員疲於奔命幫忙執拾耳機，但因為耳機太細小，難以撿起。近日就有電器商研發專用道具，引來不少網民討論。

2020-10-28 09:58