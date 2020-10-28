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狂省1899元！Google悄送Pixel 5優惠 僅限「在地嚮導」獨享

聯合新聞網 / 綜合報導
Pixel 5原價為18990元，但Google悄悄送上優惠「折扣1899元」，讓消費者可以便宜價格入手，但這項優惠僅專屬於「Google Maps在地嚮導」。圖擷自Google Store官網。
Pixel 5原價為18990元，但Google悄悄送上優惠「折扣1899元」，讓消費者可以便宜價格入手，但這項優惠僅專屬於「Google Maps在地嚮導」。圖擷自Google Store官網。

你曾在Google地圖上傳分享店家資訊，成為一名「在地嚮導」嗎？你有機會以低於原價1,899元的價格入手Pixel 5，超優惠促銷折扣只兌換到11月15日，想入手的民眾千萬不要錯過了！

Google在10月份的社群精選資訊中悄悄提供一份Pixel 5促銷優惠，「為感謝你身為在地嚮導的付出，我們為你提供了特別優惠：Pixel 5 NT 900 的折扣」，令人驚喜的是，實際點選結帳後，折扣金額更高達2倍以上，消費者總共可折抵1,899元，將原價18,990元的新機，改以17,091元價格輕鬆入手。

需要特別注意的是，折扣兌換期限只到11月15日，超優惠價格不容錯過，想入手的消費者可得趕緊把握機會。

Pixel 5較去年推出的Pixel 4功能更強大，雖然6吋螢幕相對較小，但相機功能更強則是備受矚目。Pixel 5考量產品定價雖未搭載高通最頂規處理器，但其他高規功能仍保留，如擁有8GB大記憶體，還擁有長達48小時的續航力等。

Google Google Maps Pixel 5

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