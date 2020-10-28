5G開台4個月支援手機增10倍 三星推平價機搶市

台灣5G開台近4個月，支援的手機數量從3款躍升為30款以上，三星今天宣布，在台推出平價5G生力軍Galaxy A42 5G，建議售價新台幣1萬2990元，有助於推升5G升級潮。

台灣5G開台近4個月，支援的手機數量也從3款躍升為30款以上，選擇大幅增加，且部分手機的價格帶已來到萬元左右的親民價，有助於5G升級潮。

根據今年9月市場調查資料顯示，全台最暢銷智慧型手機前5名中，三星Galaxy A系列即占有3名，隨著台灣5G市場發展日趨活躍，台灣三星電子今天宣布再引進三星最平價5G生力軍Galaxy A42 5G。

Galaxy A42 5G搭載高通最新Snapdragon 750G行動平台、5000mAh大電量、超規格4+1鏡頭、以及6.6吋U極限全螢幕，支援台灣5G全頻段，單機建議售價新台幣1萬2990元，將於11月上旬起於全台通路陸續上市。

除了三星以外，HMD Global日前宣布首款5G手機Nokia 8.3 5G搭載高通765G處理器，建議售價新台幣1萬6990元；Vivo近期也新推出另一款售價1萬3990元的5G新機vivo X50e。

宏達電5G手機HTC U20 5G已於9月5日陸續上架至台灣各大通路及網路門市，建議售價為新台幣1萬8990元，日前宣布推出「曜岩黑」新顏色。

隨著各大手機品牌搶推親民新機，加上iPhone 12系列新機，均有助於推升5G升級潮，業界預估，今年底5大電信5G用戶合計可望接近百萬戶的規模。