快訊

台鐵新市-永康傳鋼軌裂縫19公分 延誤2小時多

台灣空防迫切危機：中共殲-10戰鬥機對台海均勢的影響

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Airpods無線耳機狂掉軌道 站務員撿到快崩潰：太小了！

香港01 / 謝茜嘉／報導
因為無線耳機太細小，導致站務員要花更多時間及心力拾起來，加上現有工具其實難以撿起，對站務員造成莫大的困擾。（NNN片段截圖）
因為無線耳機太細小，導致站務員要花更多時間及心力拾起來，加上現有工具其實難以撿起，對站務員造成莫大的困擾。（NNN片段截圖）

無線藍牙耳機變成大部份人日常必不可少的隨身物品，搭車期間聽歌更是一大享受，不過日本JR鐵路公司去年開始發現不時發生耳機掉到路軌意外，而且次數非常頻密，單是今年7至9月曾有947宗相同意外，令站務員疲於奔命幫忙執拾耳機，但因為耳機太細小，難以撿起。近日就有電器商研發專用道具，引來不少網民討論。

有日媒最近探討全國鐵路公司在今年發生的無線耳機掉路軌意外，JR東日本指，單是其轄下的78個車站在7月至9月，已有947個耳機不慎掉到路軌。

受訪市民稱，其實很容易就會掉下耳機，例如撥頭髮、無辜被撞，甚至不明原因就會掉耳機。（NNN片段截圖）
受訪市民稱，其實很容易就會掉下耳機，例如撥頭髮、無辜被撞，甚至不明原因就會掉耳機。（NNN片段截圖）

他們又稱，每次站務員接到求助，就要利用工具拾起掉在路軌上的用品，鞋、小袋子等很容易夾起來，但因為無線耳機太細小，導致站務員要花更多時間及心力拾起來，加上現有工具其實難以撿起，對站務員造成莫大的困擾。全國鐵路公司因此在不同車站貼上海報，呼籲乘客注意戴着的無線耳機。

曾遇過類似意外的受訪市民稱，其實很容易就會掉下無線耳機，例如撥頭髮、無辜被撞，甚至不明原因就會掉耳機。有耳機專家則解釋，容易掉下的原因主要是配戴方法不當，或是耳機不符合耳朵形狀等，結果受輕微衝撃便會掉落。

專家又指，其實配戴上有數點要注意，例如有否違漏要塞進耳朵的部份、塞進耳朵後有否轉正卡緊等，買耳機最好到店舖實際配戴一次，以及閱讀說明書等，就可以避免丟失的意外。

為了應對情況，JR東日本日前更宣布與Panasonic合作，研發拾耳機的專用道具，可以利用吸力吸起掉在路軌上的耳機。

JR東日本宣布與Panasonic合作，研發拾耳機的專用道具（NNN片段截圖）
JR東日本宣布與Panasonic合作，研發拾耳機的專用道具（NNN片段截圖）

JR東日本宣布與Panasonic合作，研發拾耳機的專用道具（NNN片段截圖）
JR東日本宣布與Panasonic合作，研發拾耳機的專用道具（NNN片段截圖）

雖然現時只在研發階段，但已引來不少網民討論，笑稱道具的外形像機關槍，更指有品牌特意為無線耳機推出綁線，「真的有用嗎」、「看起來好像可以吸很多耳機」、「站務員也變路軌清潔員了」。

延伸閱讀：

AirPods撞樣真無線耳機被海關當盜版　為何各大品牌爭相「致敬」

Airpods以外最強降噪耳機推介 Sennheiser音色突出減價低至5折

文章授權轉載自《香港01》

AirPods 真無線藍牙耳機

延伸閱讀

和鬼滅之刃炭治郎撞衫？他哭：20年的愛衣無法穿出門了

他專業開箱日本3大便利商店三明治 料多實在羨煞台網友

網曝光iPhone 12新機開箱照 內容物只有這「2種東西」

「猿寶寶」當觀眾！日本劇場梅花座奇策 網友喊：不寂寞了

相關新聞

Airpods無線耳機狂掉軌道 站務員撿到快崩潰：太小了！

無線藍牙耳機變成大部份人日常必不可少的隨身物品，搭車期間聽歌更是一大享受，不過日本JR鐵路公司去年開始發現不時發生耳機掉到路軌意外，而且次數非常頻密，單是今年7至9月曾有947宗相同意外，令站務員疲於奔命幫忙執拾耳機，但因為耳機太細小，難以撿起。近日就有電器商研發專用道具，引來不少網民討論。

買新iPhone後的資料搬家術：如何用iTunes、iCloud轉移備份資料

蘋果的iPhone 12正式開賣，相信很多人可能已經排隊買了新手機吧！不過拿到手機後第一時間，應該要準備把資料更新，舊的手機資料轉移到新iPhone上。如果你不知道該怎麼做，不妨來看看我們先前製作的這篇教學。

在國外網路吃到飽很罕見？ 網曝「關鍵原因」：台灣是天堂

在台灣，網路吃到飽是常見的事，許多電信公司會提供優惠的價格來吸引顧客，但在國外要辦網路吃到飽可就沒這麼方便，不僅會被降速價格也不便宜，一名網友好奇，美國是否有「真正」的網路吃到飽，引起許多網友討論。

申辦門號不再限搭購手機 遠傳電信推出「遠傳搶付」服務

遠傳電信今日 (10/27)宣布推出以搭購手機以外商品申辦門號方案的「遠傳搶付」服務模式，除了讓消費者能有更大彈性購買實際所需商品，同時也能藉由門號搭購方式促進更多商品銷售機會。

Galaxy S20 FE加碼！推出8GB記憶體+256GB儲存容量版本

繼日前在台宣佈推出鎖定年輕用戶族群，並且提供療癒藍、率真綠、浪漫紫、清新白、狂野紅五款配色的Galaxy S20 Fan Edition (FE)，三星再次宣布推出搭載8GB記憶體與256GB儲存容量版本，但機身配色僅提供療癒藍、清新白兩種選項。

法院駁回美國司法部上訴 認為證據不足顯示WeChat影響國家安全

針對日前加州法院以違反言論自由為由，裁決讓WeChat暫緩被禁，使得美國司法部對此提出上訴。但在後續裁決中，加州法院法官Laurel Beeler則認為美國政府提出證據不足，並不認為Wechat對美國安全構成威脅。

蘋果自製5G連網晶片可能加快問世 與Qualcomm合作晶片可能僅到2023年

在近期消息裡，從中國傳出的拆解影片顯示在iPhone 12內採用的5G連網晶片確實來自Qualcomm，並且以Qualcomm推出的Snapdragon X55連網晶片為基礎。但這樣的合作有可能會在2023年之後面臨改變，蘋果將可能加快轉換使用自製5G連網晶片。

華為Mate 40系列登場！三機型規格、售價全曝光

在以線上形式發表的Mate 40系列中，華為確定推出同樣區分為標準款Mate 40、強化版Mate 40 Pro，以及旗艦規格設計的Mate 40 Pro+，另外也推出新一代與Porsche Design合作的Mate 40 RS。

亞太電信5G正式啟動營運 1,399元吃到飽

亞太電信下午宣布5G正式啟動營運，月繳1,399元吃到飽，資費水準與三雄拉齊，亞太電信董事長呂芳銘表示，未來與遠傳共頻共...

不打價格戰？亞太電5G資費1399元起吃到飽

亞太電信今天啟動5G服務，推出5G資費自599元起跳，但5G不限速吃到飽門檻為1399元起，由於亞太電過去定位為價格破壞...

全機「MIT」！電力續航更久的HTC U20 5G 站穩首波5G市場

相較去年將重心放在虛擬實境應用，雖然依然在手機產品上有所著墨，卻在旗艦等級手機產品缺席，HTC在今年6月宣布推出，並且在9月初正式上市的HTC U20 5G，除了是再次於市場推出的中高階手機，同時也是旗下第一款5G連網手機，更是第一款全機在台灣設計、打造的5G連網手機產品。

「鏡湖綠」Xperia 1 II升級至12GB記憶體 將由台灣大哥大在台獨賣

接連確認在中國市場以「青山綠」為稱，在香港市場以「冰川綠」為稱，同時在台灣市場以「鏡湖綠」的綠色款Xperia 1 II，今日 (10/20)由Sony Mobile正式宣布引進台灣，並且將由台灣大哥大獨家銷售。

熱門新聞

蘋果是敵人更是朋友？Google年年捧大筆鈔票上門 只為了這個空白欄位

蘋果明年更新的AirPods Pro 下緣柱狀將完全消失？

iPhone 12買氣旺 小豪包膜旗艦館2.0導入無塵室包膜

蘋果疑似洩露新款16吋Mac筆電 可能在11月發表？

比特斯拉超級充電站更厲害！全球首個600kW充電站「藍莓」誕生了

Airpods無線耳機狂掉軌道 站務員撿到快崩潰：太小了！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。