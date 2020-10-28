在國外網路吃到飽很罕見？ 網曝「關鍵原因」：台灣是天堂

在台灣，網路吃到飽是常見的事，許多電信公司會提供優惠的價格來吸引顧客，但在國外要辦網路吃到飽可就沒這麼方便，不僅會被降速價格也不便宜，一名網友好奇，美國是否有「真正」的網路吃到飽，引起許多網友討論。

一名網友在「批踢踢實業坊」發文，他表示台灣電信公司有各種吃到飽的方案還可以開熱點分享，美國則表面寫無限上網，但後面卻寫超過5G降速，降速後就跟接撥差不多，有些公司還會鎖熱點分享功能，於是他想問問網友們，美國是否有「真正」的網路吃到飽。

許多網友紛紛表示，「英國也沒有，然後網路超爛」、「美國打電話、簡訊反而打到飽」、「不只呢，固網一個月用超過1TB也會另外跟你收費」、「他們就不要你把這個當固網用啊XD」、「日本也沒有啊，我softbank一個月50G要2000多台幣」、「加拿大4GB就要1100台幣了，還不算5-15%稅」、「我一個月50美金加稅5美金 1650台幣」、「偷偷告訴你，固網要吃到飽也要加錢，還蠻貴的，台灣是天堂」。

不過，有網友則認為，沒有網路吃到飽也夠用「我覺得很夠啊」、「完全沒注意到降速，在家上班網路用不到那麼多」、「我都拿來看YT、Netflix沒被降速過啊！」。

有網友分析，國外沒有吃到飽的原因，「地太大，建基地台要很多錢，吃到飽肯定不划算」、「這策略我覺得也沒啥錯，真的吃到飽的話一堆人在家裏就把手機直接當Router（路由器）用，造成無線傳輸頻寬的不必要浪費」、「台灣是語音費用高、網路便宜，但可以用即時傳訊軟體」。