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申辦門號不再限搭購手機 遠傳電信推出「遠傳搶付」服務

聯合新聞網 / 楊又肇

遠傳電信今日 (10/27)宣布推出以搭購手機以外商品申辦門號方案的「遠傳搶付」服務模式，除了讓消費者能有更大彈性購買實際所需商品，同時也能藉由門號搭購方式促進更多商品銷售機會。

實際上類似服務，過去就已經有不少電信業者嘗試，但主要還是由電信業者主動洽談商品銷售合作，此次推出的「遠傳搶付」服務不僅延續這樣的門號搭購模式，更開放更多業者主動加入遠傳此項服務，目前已經累積達50家合作夥伴，分別橫跨9個產業類別，並且讓遠傳電信跨足OMO虛實整合銷售業務。

依照遠傳電信說明，「遠傳搶付」服務提供消費者僅需在合作業者的實體店面透過現場QR code掃碼，或是透過品牌官網等管道進入品牌專屬的「遠傳搶付」頁面，透過線上申辦遠傳電信門號 (註)，即可依照申請方案取得對應專屬兌換序號，讓消費者能憑序號兌換商品。

註：方案包含月付399元或699元的4G網路資費，或是月付999元或1399元的5G網路資費

而在此服務中的序號兌換服務，則是遠傳電信與Edenred (宜睿智慧)合作項目，讓使用者能透過Edenred旗下Ticket Xpress即享券行動電子票卷服務，方便隨時透過數位化票券形式兌換商品，同時也無須擔心是否將票券遺失、損毀，僅需透過手機出示序號即可進行兌換。

至於在「遠傳搶付」服務提供的一站式數位管理界面，則可讓合作業者更容易將商品上架、管理，同時無需繳納管理費或手續費，甚至交易過程也不會由遠傳電信收取分潤，讓合作業者能更容易透過遠傳電信門號申辦方案，吸引更多消費者選購所需商品。

遠傳電信預期到今年將會累積超過80家業者合作進駐，同時也強調將透過「遠傳搶付」服務模式，讓申辦門號搭購不再侷限購買手機，消費者更能選擇個人所需商品，更可促進眾多商品銷售機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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