Galaxy S20 FE加碼！推出8GB記憶體+256GB儲存容量版本

繼日前在台宣佈推出鎖定年輕用戶族群，並且提供療癒藍、率真綠、浪漫紫、清新白、狂野紅五款配色的Galaxy S20 Fan Edition (FE)，三星再次宣布推出搭載8GB記憶體與256GB儲存容量版本，但機身配色僅提供療癒藍、清新白兩種選項。

此外，三星更宣布在台銷售三合一無線閃充充電板，讓使用者能最多同時為三種支援Qi無線充電的行動裝置補充電力，甚至也能幫三星品牌以外機種充電。

而此次推出增大容量版本的Galaxy S20 FE 5G，則是希望能吸引更多用戶族群，並且持續擴展Galaxy S20系列機種銷售數量。

不過，單機建議售價為新台幣25990元的價位設定，相比原本上半年推出的旗艦機種Galaxy S20與Galaxy S20+建議售價雖然相對親民，但是若以目前兩款手機市價作比較的話，則似乎會顯得有些尷尬，除非Galaxy S20 FE 5G實際進入市場的價格會再低一些，否則應該會有不少人選擇購買Galaxy S20或Galaxy S20+。

此次同步推出的三合一無線閃充充電板，則區分黑、白兩色，建議售價為新台幣2990，可透過內建六組線圈對應更大感應面積的無線充電範圍，最多可同時為三種行動裝置進行無線充電，最高對應9W無線快充，並且能透過隱藏LED燈號輔助確認充電狀況，而Galaxy Watch則可透過磁吸式充電槽補充電力。

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