法院駁回美國司法部上訴 認為證據不足顯示WeChat影響國家安全

針對日前加州法院以違反言論自由為由，裁決讓WeChat暫緩被禁，使得美國司法部對此提出上訴。但在後續裁決中，加州法院法官Laurel Beeler則認為美國政府提出證據不足，並不認為Wechat對美國安全構成威脅。

不過，美國司法部仍未放棄上訴，預期將此案轉由美國聯邦第九巡迴上訴法院裁定，預期要等到今年12月才會有具體判決結果。

依照Laurel Beeler裁定看法，認為美國司法部遞交證據並未特別顯示WeChat對美國安全造成威脅，因此並未改變先前裁定結果，認為禁止WeChat將影響民眾言論與溝通自由。而因為這樣的判例，更使原本也面臨被禁的TikTok同樣獲得在美暫緩被禁。

在此之前，多名美國境內WeChat使用者集體提訴，認為美國政府此舉影響其與中國境內親友聯繫，同時也影響許多與中國境內有交易往來的商業活動發展，使得加州法院認定美國政府影響民眾言論自由，裁定可繼續透過境內軟體市集等管道取得WeChat app。

但即便目前並未有明確證據指稱TikTok、WeChat確實有影響美國國家安全，但美國政府仍認為此類app由於可輕易取得使用者隱私，同時也具備數據傳輸交換功能，因此認為對美國境內安全仍有一定影響。

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