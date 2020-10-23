華為Mate 40系列登場！三機型規格、售價全曝光

在以線上形式發表的Mate 40系列中，華為確定推出同樣區分為標準款Mate 40、強化版Mate 40 Pro，以及旗艦規格設計的Mate 40 Pro+，另外也推出新一代與Porsche Design合作的Mate 40 RS。

全新識別設計

依照華為說明，Mate 40系列背後主相機模組設計，從去年的光環概念設計演變成今年所採用宇宙環設計，相較去年在圓底、矩形排列鏡頭設計，今年更進一步將鏡頭配置在環狀底座上，而中間則是凸顯本身與徠卡合作關係。

而此次採用的雙側曲面螢幕，則是讓曲度採用直逼直角設計的88度角，並且對應虛擬按鍵設計，讓機身配置實體按鍵數量進一步減少，同時此次在機身搭載的擴音喇叭更讓輸出聲音增加150%的低音表現，機身依然維持IP68等級防水設計，不過Mate 40則僅有IP53等級防護效果。

螢幕尺寸部分，Mate 40採用6.5吋、2376 x 1080解析度與左上角開孔設計的OLED面板，同時左右曲度僅有68度角，支援90Hz畫面更新率與最高可達240Hz觸控反應率，並且對應螢幕下指紋解鎖功能，以及2D臉部識別解鎖。

至於Mate 40 Pro與Mate 40 Pro+則均採用6.76吋、2772 x 1344解析度的OLED面板，同樣支援90Hz畫面更新率與最高可達240Hz的觸控反應率，另外左右螢幕曲度則採用88度角設計，並且能藉由前置雙視訊鏡頭對應3D臉部解鎖，以及螢幕下指紋解鎖功能。

顏色部分，Mate 40與Mate 40 Pro均提供漸變銀色、白色、黑色、黃色與綠色，Mate 40 Pro+則提供陶瓷白與陶瓷黑兩款配色，而Porsche Design打造的Mate 40 RS則提供銀色與黑色。

另外，在Mate 40 Pro與Mate 40 Pro+均提供66W有線快充，以及高達50W的無線快充。

相機功能進一步提昇

相機方面，Mate 40分別採用5000萬畫素、RYYB像素排列與f/1.9光圈設計的廣角鏡頭，搭配1600萬畫素、f/2.2光圈設計的超廣角景頭，並且搭配800萬畫素、對應3倍光學變焦與f/2.4光圈，同時支援光學防震設計的遠距鏡頭，最高對應5倍光學變焦。

Mate 40 Pro則在超廣角鏡頭改為3:2感光範圍比例，對應2000萬畫素與f/1.8光圈設計的超廣角電影鏡頭，並且配置對應5倍光學變焦、1200萬畫素與f/3.4光圈，以及光學防震設計的遠距鏡頭，最高可對應7倍光學變焦效果。

在Mate 40 Pro+的部分，則是在Mate 40 Pro的鏡頭設計基礎上，將遠距鏡頭改為3倍光學變焦、f/2.4光圈設計，另外加入對應10倍變焦、800萬畫素、f/4.4光圈與等效240mm對焦距離，同樣支援光學防震的望遠鏡頭，以及對應景深識別的ToF鏡頭。

同時，華為也標榜在Mate 40 Pro與Mate 40 Pro+的前鏡頭搭載超廣角鏡頭設計，以利更多人自拍時的拍攝需求，同時也針對前後廣角鏡頭加入自動變形修正效果，讓位於邊緣的人像、物體不會產生奇怪變形狀況。

至於由Porsche Design打造的Mate 40 RS，雖然背面相機採用類似八卦形式設計，但基本規格還是與Mate 40 Pro+的主相機模組相同，只是排列順序有些不同，同時額外增加色溫感應器，讓使用者能更快對應拍攝正確色溫表現影像。

採用新版EMUI介面與HMS服務功能

而在作業系統方面，Mate 40系列依然維持採用基於Android作業系統，並且搭載華為自有HMS服務的設計，除了先前在開發者大會上的介紹內容，華為此次更宣布加入可透過眼部識別啟動的常時顯示螢幕點亮功能，另外也支援透過浮空手勢對應上下、左右，甚至是壓按的手勢識別操作模式。

此外也針對手機系統最佳化做了調整，讓過去標榜18個月都不會明顯變慢的保證，可以進一步延長至36個月，強調最多僅讓手機執行效率下降2.5%。

至於先前推出的智慧語音助理Celia，此次則是宣布加入支援英文、法文、德文、義大利文與西班牙文，並且將進駐智利、哥倫比亞、法國、德國、義大利、馬來西亞、墨西哥、祕魯、菲律賓、波蘭、新加坡、南非、西班牙、泰國與英國。

另外，華為也宣布在手機內加入自製搜尋引擎Petal Search，以及自製地圖服務Petal Maps，並且在郵件服務內加入對話往來模式，讓使用者能以對話方式回覆信件內容，同時也進一步強化手機與其他裝置之間的連動操作，更標榜確保使用者隱私安全。

建議售價

建議售價部分，搭載8GB記憶體與128GB儲存容量的Mate 40，將以899歐元上市，搭載8GB記憶體與256GB儲存容量的Mate 40 Pro，則會以1199歐元上市，至於搭載12GB記憶體與256GB儲存容量的Mate 40 Pro+建議售價則是1399歐元。

另外，由Porsche Design打造的Mate 40 RS則是搭載12GB記憶體，以及256GB或512GB儲存容量，建議售價則是2295歐元起跳。

同步推出全新配件

配件部分，對應Mate 40系列機種使用需求，華為分別推出車用無線充電座、支援66W快充的12000mAh電量的行動電源，另外也推出搭載可掀開使用環形補光燈設計的手機保護殼，以及支援4096階筆觸模擬的M-Pen 2手寫筆。

針對Porsche Design打造的Mate 40 RS，則是推出紅色與黑色的頂級皮革保護殼，另外更推出換上Porsche Design設計風格的Watch GT 2智慧手錶。

而此次更新配件，還包含衝著蘋果傳聞將推出的全罩式耳機FreeBuds Studio，提供金色與黑色兩種選擇，並且支援高達40分貝音量消除效果的主動式降噪功能，以及同時與兩組裝置連接模式，電池續航力則可對應24小時左右，支援10分鐘內可充入對應8小時使用時間電量。

此次華為也與Gentle Monster合作新款音樂墨鏡配件，更進一步帶來一般眼鏡設計款式，同時也標榜讓聲音表現提昇，另外更推出可收納眼鏡與充電功能的攜行盒配件。

另外，先前與法國音響業者Devialet合作的Sound X智慧喇叭，此次也宣布推出尺寸縮減版本，並且以Sound為稱，最高可輸出144瓦功率與90分貝音量。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》