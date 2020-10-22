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亞太電信正式在台啟用5G網路服務 以毫米波頻段建構高速無線上網熱點

聯合新聞網 / 楊又肇

亞太電信今日 (10/22)宣布啟用全新企業識別標誌，並且宣布啟用旗下5G網路服務，除了標榜與遠傳電信以共頻共網方式提供3.5GHz頻段5G網路服務，同時也將藉由本身持有28GHz頻段，將毫米波技術轉換成Wi-Fi無線上網熱點，讓更多消費者能以毫米波高數據傳輸率特性更快瀏覽網路內容。

以「5G智慧生活 無限可能」作為全新企業識別標誌，亞太電信在日前宣佈與遠傳電信合作3.5GHz網路共頻共網營運模式後，正式宣佈啟用旗下5G網路服務，並且標榜將以「品質」、「服務」及「應用」推動5G網路應用體驗。

同時，亞太電信更表示將鎖定智慧製造、能源、交通、醫療、零售、娛樂六大領域，藉由導入5G連網技術，並且整合鴻海集團資源，藉此投入垂直領域應用布局，其中在智慧零售部分將藉由O2O整合模式，在全家便利商店提供立碼驗、電信銷售服務，同時未來也將持續與全家合作打造多元5G網路應用場景。

而在消費者服務部分，亞太電信將藉由與遠傳電信合作提供3.5GHz頻段的5G連網服務，同時也標榜將以自身28GHz頻段的毫米波連接服務，在全台指定28家亞太電信門市與萊爾富門市建置Wi-Fi無線上網熱點，讓消費者能以現有手機體驗等同5G網路規格的高速連接服務。

依照亞太電信董事長呂芳銘表示，雖然亞太電信是台灣地區最後宣布5G網路服務開台的電信業者，但從2014年開通旗下4G網路服務開始，亞太電信便持續深入網路連接智慧應用的發展，在正式進入5G網路世代以前，更針對各類5G網路連接應用做了諸多測試，因此強調能提供更完整的5G網路使用體驗。

雖然目前在台灣市場的5G網路服務仍以3.5GHz頻段使用為主，即便在全球地區也僅有美國等市場提供以毫米波頻段建置的5G連網服務，但亞太電信認為接下來在毫米波技術應用逐漸普及化後，將能全面推動完整5G連網服務應用。

除了先前已經將旗下5G網路服務應用在線上演唱會內容，亞太電信更強調未來將著重串流影音、擴增實境、虛擬實境，以及雲端串流遊戲等應用，並且打造更多5G網路應用場景。

在此次公布首波5G網路資費方案中，亞太電信總計推出每月599元到2699元在內7個級距，並且搭配近30款高階、中低定位的5G連網手機，其中每月1399元資費方案更提供5G上網吃到飽，綁約兩年即可以新台幣0元搭購Nokia 8.3 5G，另外則加贈包含Gt TV、Gt鈴聲+、Gt電子書一年使用服務，以及包含CATCHPLAY+三個月使用服務與HTC VR服務一個月使用服務。

除了手機搭購申辦方案，亞太電信也同步推出單門號申辦方案，一樣區分每月599元到2699元在內7個級距，僅需綁約一年。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

亞太電信 5G 上網吃到飽

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