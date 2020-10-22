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全機「MIT」！電力續航更久的HTC U20 5G 站穩首波5G市場

聯合新聞網 / 楊又肇
▲HTC U20 5G兩款配色：墨晶綠、晶岩白
▲HTC U20 5G兩款配色：墨晶綠、晶岩白

相較去年將重心放在虛擬實境應用，雖然依然在手機產品上有所著墨，卻在旗艦等級手機產品缺席，HTC在今年6月宣布推出，並且在9月初正式上市的HTC U20 5G，除了是再次於市場推出的中高階手機，同時也是旗下第一款5G連網手機，更是第一款全機在台灣設計、打造的5G連網手機產品。

▲HTC U20 5G
▲HTC U20 5G

針對台灣境內使用打造

HTC U20 5G支援SA獨立組網與NSA非獨立組網兩種連接模式，同時也代表HTC U20 5G可對應電信業者針對5G連網服務建置的全新5G網路基地台，並且能以非獨立組網型態透過組合既有4G網路資源，以載波聚合方式讓連網速度可達等同5G網路表現。

不像其他品牌打造5G連網手機多半是符合台灣電信業者主要連網頻段，HTC U20 5G標榜台灣電信業者所有頻段規格，亦即包含n1、n3、n28、n41、n78，即便使用者使用任何台灣任何一家電信業者服務，都能使用完整5G連網功能，另外也藉由支援EN-DC連接功能，就算處於5G網路訊號未覆蓋範圍，亦可快速切換為既有4G網路服務，避免連網訊號中段。

同時，HTC也標榜HTC U20 5G從出廠之際就支援所有5G連網頻段，意味使用者無需等待後續韌體更新才能使用，同時，在機身背面更印上「Made in Taiwan」，藉此強調整機設計、生產都是在台灣境內完成。

▲背後印上支援5G連網功能，以及「Made in Taiwan」標示
▲背後印上支援5G連網功能，以及「Made in Taiwan」標示

HTC U20 5G分別支援4G+4G的雙卡雙待，使用單張SIM卡時，則可讓另一組SIM插槽安裝micro SD記憶卡擴充儲存容量。而使用5G SIM卡時，則僅對應單卡使用模式，本身支援台灣境內主要6GHz以下頻段規格，並且支援SA獨立組網與NSA非獨立組網連接模式，更可藉由4G/5G ENDC技術，在5G網路訊號不佳情況，快速切換連接4G網路訊號，避免影響網路連接結果。

採用Snapdragon 765G處理器

而相較眾多品牌今年推出的5G連網旗艦手機均採用Qualcomm目前頂規設計的Snapdragon 865處理器，HTC U20 5G僅選擇使用中高階等級的Snapdragon 765G，似乎在帳面規格顯得有些落差。若以HTC立場來看，則是希望讓第一款5G連網手機能吸引更多消費者支持，因此選擇使用鎖定主流市場需求規格的處理器設計，同時也能讓第一款5G連網手機價位更容易讓人接受。

就Qualcomm先前解釋，確實Snapdragon 865處理器鎖定效能金字塔頂端，同時採用台積電7nm製程打造，擁有更完整的5G連網功能與效能表現，但因為一些因素使得5G連網數據機採用獨立配置設計。

▲HTC U20 5G採用20:9顯示比例、左上角開孔設計的6.8吋螢幕，讓顯示範圍進一步加大
▲HTC U20 5G採用20:9顯示比例、左上角開孔設計的6.8吋螢幕，讓顯示範圍進一步加大

至於Snapdragon 765G處理器則鎖定中高階效能定位，相比其他Snapdragon 700系列處理器則強調具備等同旗艦手機等級效能，同時也採用Snapdragon Elite Gaming設計，讓平常相當多人使用的遊戲體驗也能維持流暢運作，同時在其他多媒體應用、人工智慧運算也能發揮充足效能，因此也讓不少品牌業者應用今年度推行的旗艦手機。

雖然採用的是三星8nm製程技術，但生產良率相對較高、技術相對成熟之下，讓處理器運算表現相對穩定，同時也因為將5G連網晶片直接整合進處理器，因此讓手機整體耗電相對較低，實際使用發熱情況也較不明顯。

不可否認，Snapdragon 765G整體運算效能表現，與旗艦等級定位的Snapdragon 865處理器絕對有差異，但以大眾市場整體使用需求來看，實際上並不會有太大差異，除非追求極致效能表現，或是有特定運算需求 (例如人工智慧運算效率)，否則整體差異並不算明顯。

▲HTC U20 5G另一款晶岩白配色，與墨晶綠呈現不同質感，取消搭載3.5mm耳機孔，全面採用數位音訊輸出
▲HTC U20 5G另一款晶岩白配色，與墨晶綠呈現不同質感，取消搭載3.5mm耳機孔，全面採用數位音訊輸出

符合多數使用需求

既然採用符合絕大多數使用效能需求的Snapdragon 765G處理器，HTC U20 5G整體設計也是從使用需求出發，包含大尺寸螢幕、高容量電池，以及多組不同規格設計的相機鏡頭，都能符合多數使用手機觀看內容、遊玩遊戲，以及透過拍照記錄生活，並且與朋友、家人分享的需求。

因此，HTC U20 5G採用20:9顯示比例、左上角開孔設計的6.8吋螢幕，解析度雖然維持在Full HD+規格，但也已經符合一般人眼觀看需求，同時也與主流手機產品採相同規格設計。至於記憶體與儲存容量則分別採用8GB與256GB規格，一樣也是鎖定主流市場使用需求打造，同時依然藉由軟體底層調整讓操作體驗流暢。

▲雖然僅有Full HD+解析度設計，但已經符合絕大多數的螢幕顯示觀看需求，同時也能讓螢幕對應更快速度反應表現
▲雖然僅有Full HD+解析度設計，但已經符合絕大多數的螢幕顯示觀看需求，同時也能讓螢幕對應更快速度反應表現

▲右側電源按鍵維持採用獨立配色凸顯功能，並且加上增加觸感的紋路設計
▲右側電源按鍵維持採用獨立配色凸顯功能，並且加上增加觸感的紋路設計

電池部分則採用5000mAh容量設計，並且支援18W的QC 4.0有線快充，藉此對應長時間電力使用需求，同時也能配合快充縮減原本充電所需時間。若以全天候使用需求來看，5000mAh電量相當足夠讓使用者維持一整天的手機使用需求。

▲以PCMark for Android的工作2.0項目測試結果，得到電池使用續航時間可達16小時又31分，幾乎扣除正常睡眠8小時時間情況下，幾乎可對應全天候使用需求
▲以PCMark for Android的工作2.0項目測試結果，得到電池使用續航時間可達16小時又31分，幾乎扣除正常睡眠8小時時間情況下，幾乎可對應全天候使用需求

至於相機鏡頭設計，HTC U20 5G則是搭載3200萬畫素、f/2.0光圈，並且具備美肌效果、人像景深與多種濾鏡效果的視訊鏡頭，背面主相機規格則分別為4800萬畫素、f/1.8光圈設計的廣角鏡頭，以及800萬畫素、f/2.2光圈設計的118°超廣角鏡頭，另外則是搭配200萬畫素、f/2.4光圈且支援2公分近拍效果的微距鏡頭，以及同為200萬畫素、f/2.4光圈設計的景深鏡頭。

▲正面視訊鏡頭採3200萬畫素規格，背面主相機則分別配置4800萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及各為200萬畫素規格的微距鏡頭與景深鏡頭，並未額外搭載遠焦鏡頭
▲正面視訊鏡頭採3200萬畫素規格，背面主相機則分別配置4800萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及各為200萬畫素規格的微距鏡頭與景深鏡頭，並未額外搭載遠焦鏡頭

其中，拍照功能將支援人工智慧場景識別功能，並且支援夜景拍攝與4K錄影功能，而廣角鏡頭本身也支援4組畫素合併拍攝，透過將最高解像規格縮減為1200萬畫素，藉此讓每組畫素進光量增加4倍，使整體拍攝畫質提昇。如果有需求的話，在相機選項依然可選擇使用4800萬畫素最高解像規格進行拍攝。

而在錄影功能部分，除了支援4K解析度記錄，本身也支援光學防震設定，讓拍攝影片減少非必要的晃動模糊情況。

▲拍照依然是HTC U20 5G強項功能之一，同時也針對一般拍攝需求作了強化
▲拍照依然是HTC U20 5G強項功能之一，同時也針對一般拍攝需求作了強化

拍攝效果：

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恰到好處的持握手感

最後，在機身設計部分，HTC U20 5G的螢幕設計幾乎延續過往蝴蝶機 (Butterfly)的風格，採用貼和式螢幕規格設計，而為了確保天線通訊品質，因此機身雖然維持金屬材質打造，但邊框則是採用塑膠材質設計，但好處是在邊框不會看見過往一體成形金屬機身為了確保通訊品質，必須採用斷層填縫的設計，另外也能增加手機整體持握感，並且減少一些手機重量。

▲HTC U20 5G指紋辨識器位於後方，未搭載螢幕下指紋辨識器則是考量目前此類設計仍未完善，尤其光學方式仍可能造成指紋辨識效率產生誤差，因此HTC仍維持採用穩定性較高的指紋辨識器，並且放置在機身背面，方便隨時使用
▲HTC U20 5G指紋辨識器位於後方，未搭載螢幕下指紋辨識器則是考量目前此類設計仍未完善，尤其光學方式仍可能造成指紋辨識效率產生誤差，因此HTC仍維持採用穩定性較高的指紋辨識器，並且放置在機身背面，方便隨時使用

除了一樣取消3.5mm耳機孔，全面採用數位化音訊，HTC U20 5G並未加入時下流行的螢幕下指紋辨識，而是維持使用搭載於背面的實體指紋辨識器，按照HTC的說法則是認為螢幕下指紋辨識仍有識別正確率，以及整體辨識速度表現問題，因此維持採用過去以來使用許久的實體指紋辨識器。

在手機設計概念中，則是標榜此次的HTC U20 5G採用源自自然霧面礦石設計，分別提供墨晶綠、晶岩白兩款配色，搭配恰到好處的手感與可單手持握機身，讓使用者能更自然使用手機功能。

小結

依照HTC說明，HTC U20 5G除了鎖定主流5G連網手機使用需求，同時也對應手機遊戲、直播，以及包含雲端串流遊戲、串流影音體驗，以及記錄生活使用模式，並且以親民價位吸引更多用戶市場。

建議售價部分，HTC U20 5G以新台幣18990元價格上市，就整體價位來看，確實在5G連網手機市場有相當高的價格吸引力。

雖然下半年陸續開始有不少中國品牌手機恢復在台上市，並且鎖定新台幣2萬元以下價位，甚至特定機種更瞄準新台幣萬元區間價格帶，但以支援台灣所有5G網路頻段設計來看，目前HTC U20 5G依然有一定規格優勢，同時整體使用體驗也更符合日常需求。

而考量市場仍有不少偏好更高效能規格需求，因此HTC接下來也預期會推出更高階的5G連網手機，此次推出的HTC U20 5G雖然定位中高階手機，但主要還是希望藉由更高性價比穩定首波5G連網使用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

HTC U20 5G 5G

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