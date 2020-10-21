新台幣2000元有找的5G手機有望現身！印度信實工業：未來將更便宜

印度信實工業 (Reliance Industries)集團旗下子公司Jio Platforms，除了日前由集團董事長Mukesh Ambani說明已經研發一套百分之百由印度製造的完整5G網路系統，稍早更透露將在未來一年內打造價格僅在5000盧比 (約68美元、新台幣1952元)的5G連網手機。

在此之前，Jio Platforms已經獲得Google投資45億美元，並且持有Jio Platforms約7.73%股權，未來雙方更計畫合作打造4G或5G網路手機。

而此次宣布希望在未來一年內打造僅5000盧比價格的5G連網手機之餘，更透露計畫在讓這款手機價格可進一步壓低至34美元至40美元之間，意味將使更多人都能輕易擁有5G連網手機。

不過，當價格壓低至這樣的價位時，可以想像其硬體規格與效能可能不比主流手機產品表現，主要還是以滿足最低限度的網路使用需求所設計。

從目前5G連網手機價位從一開始超過新台幣3萬元的情況來看，今年已經出現低於新台幣2萬元的機種，甚至中國市場也已經出現價格換算後低於新台幣1萬元以下的手機產品，顯示5G連網手機價格下修速度遠比當年4G連網手機剛推出時還快，同時也呼應早些時候市場估計5G連網手機價格將在晚時間內趨於親民的看法。

目前Qualcomm及聯發科等處理器業者已經開始將5G連網功能下放至中階手機產品，預期接下來還會更新入門款手機處理器，使其也能應用5G連網功能，藉此讓5G連網手機進一步普及化，因此Jio Platforms計畫未來一年推出價格僅在5000盧比價格的5G連網手機，顯然並非不可能。

至於讓入門手機加入5G連網功能，將可促使更多仍使用2G網路服務的使用者更換手機，並加速5G連網服務使用率成長。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》