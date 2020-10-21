「鏡湖綠」Xperia 1 II升級至12GB記憶體 將由台灣大哥大在台獨賣

接連確認在中國市場以「青山綠」為稱，在香港市場以「冰川綠」為稱，同時在台灣市場以「鏡湖綠」的綠色款Xperia 1 II，今日 (10/20)由Sony Mobile正式宣布引進台灣，並且將由台灣大哥大獨家銷售。

以先前推出的Xperia 1 II為基礎，並且換上綠色外觀，以及增加為12GB記憶體的規格，「冰川綠」款Xperia 1 II，預期將以新色及更高記憶體對應效能吸引更多用戶青睞。

除了記憶體從原本8GB升級為12GB，「鏡湖綠」款Xperia 1 II同樣配置21:9顯示比例、對應4K HDR顯示的OLED CinemaWide螢幕，以及Qualcomm Snapdragon 865處理器等規格，支援360 reality Audio、DSEE Ultimate等音效技術，同樣對應IP68等級防水防塵等設計。

相機部分則同樣配置16mm等效焦距、f/2.6光圈、支援雙相位對焦的1200萬畫素超廣角鏡頭，以及24mm等效焦距、f/1.7光圈、同樣支援雙相位對焦，並且支援光學防震的1200萬畫素廣角鏡頭，另外則是搭配70mm等效焦距、f/3.4光圈、支援相位對焦與光學防震的1200萬畫素人像鏡頭 (對應2倍光學變焦)，視訊鏡頭則維持採用800萬畫素規格。

而配合記憶體容量提昇，將能對應更流暢的app執行效率，同時也能讓較佔記憶體的遊戲、影片剪輯等應用服務穩定運作，同時也能對應多工操作需求。

「鏡湖綠」款Xperia 1 II建議售價為新台幣3萬6990元，將從即日起開放預購，預計會在11月上旬正式推出，而在11月3日以前於Sony Mobile行動通訊專賣店與Momo購物網購機，將加贈原廠配件購物金3000 元或是原廠配件組，登錄則加贈Sony WF-H800真無線耳機。

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