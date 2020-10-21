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加速5G應用普及 Qualcomm將把5G技術帶到更多入門手機產品

聯合新聞網 / 楊又肇

印度信實工業 (Reliance Industries)集團旗下子公司Jio Platforms透露計畫打造價格僅在5000盧比 (約68美元、新台幣1952元)的5G連網手機後，Qualcomm在稍早以線上形式舉辦的5G Summit活動中預告，將把5G連網技術帶到Snapdragon 400系列處理器內，藉此催生價格更親民的5G連網手機。

Qualcomm在今年6月中宣布推出以三星8nm製程技術打造、整合Snapdragon X51 5G連網晶片的Snapdragon 690處理器，讓5G連網功能進入Snapdragon 600系列處理器，使5G連網手機產品價格能進一步降低。

後續更確認將在Snapdragon 400系列處理器增加5G連網功能，預計由小米、Motorola、OPPO等手機品牌採用，並且推出相關應用手機產品，將在明年第一季內陸續問世。

再次預告將推出整合5G連網功能的Snapdragon 400系列處理器，意味Qualcomm希望能加快5G連網手機普及化速度，並且讓更多人能輕易購買合適的5G連網手機。

而在Qualcomm看法認為，5G連網手機產品在2022年的出貨量預期將會成長至7.5億支，5G連網服務使用數量將會在2023年超過10億規模。相比當年從3G網路服務移轉到4G網路服務，Qualcomm更預期僅需兩年時間就能達成相同里程碑數量，到了2025年更預期會有超過30億人使用5G連網服務，並且佔全球網路流量的45%。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Qualcomm 5G

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