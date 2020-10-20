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iPhone 12發佈後 你的舊iPhone電池續航力也突然變短了嗎？

聯合新聞網 / T客邦

每年，只要蘋果推出了新的iPhone之後，舊的iPhone使用者總是抱怨自從發表會後電池壽命和性能下降，2020年也不例外。最近，就有iPhone用戶在Twitter上抱怨他們的iPhone變慢了、電池續航力變短了。

當然，機器老舊就變慢，這應該是正常現象。但是，如果是iPhone 12 新機才剛發表，舊用戶就覺得不對勁，感覺自己的手機變慢了，這恐怕就沒那麼正常了，難道真的是蘋果官方在搞鬼？

國外網友開始在社群上抱怨，覺得自己的 iPhone 電池續航和性能都下降了。一些網友又再度提起了陰謀論，認為這是蘋果的陰謀，目的是讓你升級新手機。

之所以每次推出新的手機發表會後，用戶會感到自己的手機變慢的原因，恐怕主要來是來自於新的iOS更新。不過，這倒也不盡然就是因為新的iOS導致舊手機效能變慢。作為一個重大更新，通常意味著你的手機裡頭有很多程式碼、APP必須要進行更新，iPhone 也必須重新組織和重新索引手機上的APP以及資料，使其更容易搜尋。就像是你在Windows如果進行硬碟重整的話，也勢必會影響到一些效能，iPhone上也是一樣，這會對iPhone的處理器進行比較大的負擔，也不可避免地對你的電池造成了額外的消耗。

好消息是，這個過程只持續約24-48小時, 所以你的電池壽命應該在iOS 14更新後幾天恢復正常。

當然，影響你的手機性能和電池壽命可能也有其他原因。

包括隨著iOS 14的落地，很多開發者也要開始更新他們的APP以支援新系統和功能。這就是為什麼你最近可能會在App Store上看到更多的APP更新。如果你開啟了「自動更新」，那麼最近這些APP的更新將在後臺隨時進行。這也不可避免的將產生額外的處理器負載，並需要網路的連接，這兩者都將更快地消耗你的電池。

最後，因為手機迎來了重大的iPhone更新，一般會讓我們多用手機。喜歡嘗鮮的用戶會急於嘗試新功能，不可避免地花更多的時間在他們的手機上，這也是影響手機電池壽命的一個因素。

新聞來源：thesun

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone 12 iOS 14 更新 電池

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