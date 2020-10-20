搭載華為末代自製處理器 Mate 40 Pro、Porsche Design設計版本外觀曝光

華為確認將在10月22日晚間8點揭曉Mate 40系列新機，並且將搭載華為目前最後一款自製處理器Kirin 9000系列之後，WinFuture網站進一步取得疑似Mate 40 Pro官方渲染圖像，同時標榜新機將搭載6.76吋OLED螢幕。

而新機背面設計，就如同先前配件商曝光消息，採用圓底設計的相機模組，同樣取得徠卡認證，分別配置5000萬畫素廣角鏡頭、2000萬畫素超廣角鏡頭，以及1200萬畫素遠距鏡頭，另外也會配置一組輔助對焦模組，前方視訊鏡頭則會配合螢幕開孔設計，預期將配置1300萬畫素視訊鏡頭與手勢操作功能。

至於藉由台積電5nm製程技術打造的Kirin 9000系列處理器，效能預期將會對比Qualcomm Snapdragon高階旗艦處理器，記憶體則預期配置8GB以上規格，以及256GB起跳儲存容量，其中預期會採用UFS 3.1儲存元件規格，以及支援45W電池快充設計，螢幕部分也預期採用雙側曲面設計，機身配色至少會有漸變配色與黑色兩種款式。

(圖／擷自WinFuture網站)

(圖／擷自WinFuture網站)

但即便採用螢幕開孔設計，Mate 40 Pro的螢幕上下位置仍保留明顯黑邊，而作業系統方面預期仍是採用Android作業系統，搭配HMS服務。

另外，此次同樣會與Porsche Design合作設計版本，則將採用明顯的八角形式設計的主相機模組，而背蓋上也會搭載呼應跑車風格的雙線設計。

(圖／擷自微博頁面)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》