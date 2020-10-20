小米提出80W「無線秒充」技術 直逼OPPO的125W有線快充效果

先前將50W無線快充應用在小米10至尊版後，小米再次宣布推出目前全球最快的80W無線充電技術，更一舉超越OPPO日前提出的65W無線閃充。

依照小米說明，此次提出的80W無線秒充能在8分鐘內讓4000mAh電池充入一半電量，同時可在19分鐘內將電池充滿，不僅超越一般有線快充技術，更直逼OPPO先前提出的125W有線快充。

小米更強調從今年3月提出的40W無線快充，到日前應用在小米10至尊版的50W快充，幾乎以每隔幾個月就在無線充電技術有所突破。

不過，小米並未具體說明此次提出的80W無線秒充所採用技術細節，預期本身仍可相容Qi無線充電技術，但要實現80W無線快充效果的話，顯然還是要配合小米打造的無線充電器。

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