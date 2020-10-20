聽新聞
test
0:00 / 0:00
小米提出80W「無線秒充」技術 直逼OPPO的125W有線快充效果
先前將50W無線快充應用在小米10至尊版後，小米再次宣布推出目前全球最快的80W無線充電技術，更一舉超越OPPO日前提出的65W無線閃充。
依照小米說明，此次提出的80W無線秒充能在8分鐘內讓4000mAh電池充入一半電量，同時可在19分鐘內將電池充滿，不僅超越一般有線快充技術，更直逼OPPO先前提出的125W有線快充。
小米更強調從今年3月提出的40W無線快充，到日前應用在小米10至尊版的50W快充，幾乎以每隔幾個月就在無線充電技術有所突破。
不過，小米並未具體說明此次提出的80W無線秒充所採用技術細節，預期本身仍可相容Qi無線充電技術，但要實現80W無線快充效果的話，顯然還是要配合小米打造的無線充電器。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言