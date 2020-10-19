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手機誤摔進水後充電驚跳「1通知」 內行曝：人人都有！
智慧型手機隨科技成長愈見出色，發布時更標榜防水防塵，但實際生活中運用上才發現設計巧思。一名男網友洗澡時不慎將手機摔至浴室地板，起初不以為意，充電時意外跳出通知，令他直呼：「這是我看過最屌的功能」。
一名男網友於《Dcard》有趣版上發文表示，有一次在運動後洗澡，拿毛巾時意外使得手機摔落浴室地面，但原PO起先因蘋果手機皆有標榜防水功能而不太在意，不料在充電時卻收到來自蘋果的貼心小叮嚀，跳出一個「無法充電」的通知，提醒原PO手機已進水，建議原PO待手機接孔風乾後再作充電續航，以避免損害手機，這個功能令原PO感到嘖嘖稱奇，不禁誇讚「好貼心」。
有網友留言表示，「我也遇過，不過乾了後就沒事了」、「雖然防水不代表不會潮濕」、「電子產品就算防水還是盡量在完全乾的情況才能使用」、「我的也會，還會狂震動要我不要硬充電」、「手機進水一律自費維修，你以為乾掉沒事，其實電路板早就開始氧化」。
但也有內行網友表示，這只是常見的系統提醒，「我拿Samsung的也有這個功能誒」、「Sony的也會偵測呦，就放著讓它乾就好，沒事」、「只是個保護設定而已，現在有出防水功能的手機大多就都會有這提醒」。
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