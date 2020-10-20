9千元有找！HTC再推4G中階機Desire 20+ 6G記憶體、5000mAh大電量

繼6月宣布推出中階手機Desire 20 Pro之後，HTC今日 (10/19)宣布推出採用Qualcomm Snapdragon 720G處理器的Desire 20+，同樣也是鎖定既有4G連網用戶需求。

硬體規格方面，Desire 20+採用20:9顯示比例的6.5吋螢幕，搭配Snapdragon 720G處理器，使得整體效能將比先前推出的Desire 20 Pro更高，而其他規格則包含搭載6GB記憶體與128GB儲存容量，內建5000mAh電池電量，以及QC 4.0有線快充。

鏡頭部分則搭配4800萬畫素廣角鏡頭，搭配500萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭與500萬畫素景深鏡頭，並且搭配1600萬畫素視訊鏡頭，並且對應GIF動圖、動態照片、AR貼圖等特效，藉此創造各類趣味拍攝效果。

而背蓋部分則採用漸層與金屬光澤設計，區分晨曦橘與暮影黑兩款配色，整體重量則為203公克。

建議售價則是新台幣8490元，將從即日起透過HTC專賣店、HTC網路商店，以及YAHOO購物商城、MOMO購物、PCHOME購物、神腦線上、東森購物等全台通路銷售，預計從11月1日起將搭配中華電信、台灣大哥大、遠傳電信及亞太電信資費方案銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》