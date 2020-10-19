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他好心幫iPhone充電 女同事竟氣哭：不能超過80%！

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友幫公司同事的iPhone充電，不但沒獲得感謝，反而惹怒對方。 中新社
一名網友幫公司同事的iPhone充電，不但沒獲得感謝，反而惹怒對方。 中新社

好心沒好報？一名網友隨手幫同事的手機充電，卻因為電量充超過80%，兩人起了爭執，同事甚至被氣哭。該網友對此感到委屈不解，但被其他網友點出他犯的做大錯誤，就是「太雞婆」。

「有80%這回事？」這名網友在PTT八卦板發問，內容提到他有一個無線充電盤，平常都沒在用，某天好心把一位女同事的iPhone 8拿來充電，想不到對方不僅沒感謝，還生氣大罵「手機不能充超過80%」。

「第一次聽到，我還100%會爆炸咧」，他一頭霧水，而女同事在爭執之後還氣哭，讓他陷入「好心被雷親」的窘境。

此事引起其他網友熱烈討論，多數人都說沒聽過手機只能充80%的說法，「我手機用8年了，每次都充到忘記拔，還不是好好的」、「沒差好嗎，反而是電量不能太低」、「我隨時隨地都放在充電盤上，當手機充飽電自然就會停止充電了，一年了，現在電池健康度仍然是100%」。不少熱心網友也解釋鋰電池的特性，「鋰電池不是不能充到100%，是不要充飽之後長時間持續充電」、「鋰離子電池特性就這樣，充到滿還是用到空都比較影響電量壽命」、「現在鋰電池都有保護機制，早就不會過充了」。

不過另一派網友則認為，問題不在電量充了多少，而是發文者不該多事。「你幹嘛充別人手機？有經過別人同意？」、「氣哭是因為好好的手機被你碰過了」、「為什麼亂看別人手機剩幾%，還未經同意拿去充電？」、「手機莫名其妙被拿去充電我也會覺得有點噁」。

關於延長手機電池壽命的方法，曾有手機達人透露幾項絕招，包括電量不要耗到20%以下、充電充到90%就好；邊充電邊用，若手機變熱就暫時不要使用；每周或每天重新開關機一次；不要把手機放在潮濕空間裡充電…等等。

此外也有網友奉勸大家，別把手機當成「溫室裡的花朵」呵護，「他是帶給人類方便的裝置，請用力的使用，不然就白費工程師的努力了」。

iPhone iPhone 8 無線充電 PTT

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