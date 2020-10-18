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「死忠粉」過熱還是要用！他問SONY手機優點 內行人揭關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇發問SONY手機到底有什麼優點。 圖／聯合報系資料照片
有網友好奇發問SONY手機到底有什麼優點。 圖／聯合報系資料照片

iPhone 12系列新機近期引起全球果粉關注，連帶其他品牌也掀起討論，就有一名網友PO文表示，朋友的智慧型手機只用SONY旗艦機，因此讓他好奇發問SONY手機到底有什麼優點，讓朋友不考慮其他品牌的手機。

該名網友在PTT八卦板PO文表示，「小弟的一位朋友自稱萬年索尼粉，家機只買PS系列，智慧型手機只用SONY旗艦機」，原PO認為SONY手機容易過熱，沒想到朋友反駁「在太陽下拍照每台手機都馬會過熱」，還說「蘋果很貴還沒附充電器」，所以原PO不禁疑惑「SONY手機的優點為何？」

文章曝光後，網友紛紛表示「九宮格輸入法很好用」、「九宮格輸入法+1」、「Android界的Apple」、「我的Sony Ericsson Arc LT-15i到現在還活著你覺得？」、「信仰，死忠的跟果粉差不多，但人數是差多了」、「就信仰吧，但現在蘋果教徒比較多」。

不過也有網友認同「拍照會過熱啦」、「過熱不給拍照，觸控亂跑」、「容易過熱，對焦很慢」、「我當初的Z5P何止能當暖暖包，都想拿來煎蛋看看」。

PTT Sony 手機

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