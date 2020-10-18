他續約被要求綁5G竟拿到這款手機 暗黑合約曝光網友怒了

近期有許多大廠牌推出全新5G手機，電信業者也跟上這波風潮，大推5G方案。然而有一位網友抱怨，最近為換手機續約，業者竟堅持只能綁定5G方案，每月資費要價1599，綁約4年，且最終竟給了一支「不支援5G的手機」，讓網友氣炸。

網友在PTT上替友人打抱不平，「友人因手機摔壞需換手機，就近找了一間電信公司的特約門市續約，門市一直說沒有4G方案，現在都只有5G方案了，推薦別人綁5G方案，每個月1599，綁約4年」。

真正令人不滿的還在後頭，原本方案搭配的手機是新款5G手機，友人卻被要求簽一份切結書，換成較低價的4G手機，讓原PO怒問「明明辦5G方案卻叫別人換成4G手機，那辦5G幹嘛？」

網友為換手機續約5G方案，店員卻要求簽署合約書將原本搭配的新款5G手機換成較低價的4G手機。圖擷自 PTT

此文一出，網友紛紛同情原PO友人的遭遇，「被當肥羊喔」、「1599都可以拿零元iPhone 12了吧？」、「真好，那店員這個月不用工作了」、「這頭羊一隻頂三隻，叫聲都變成：咩～嗝～」、「本年度到現在為止PTT上看到最羊的」、「店員把整個月的業績一次做足了」、「全羊宴喔，這怎麼簽得下去」。

而關於有沒有辦法解決問題，網友也持不同意見，「沒4G方案我覺得不可能，可以用這點去申訴，如果還有4G方案可以搭就是不實銷售」、「這個約請消保官來可以換嗎？」、「這該去檢舉了，不過應該高機率沒救，字都簽了」、「打電話去客服，這間客服算蠻有用的」、「沒救，自由意識下簽署的合約，除非你能合法舉證店家行銷話術與銷售方案不符」。