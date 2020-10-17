三星廣告嘲諷iPhone12不附充電器 外傳「下秒跟進」網笑翻

智慧型手機標新立異，有網友表示，兩大手機系統Android跟iOS不斷改進，Android有哪些特點超越iOS系統。其他網友則狂列優點，包括「可以插記憶卡」、「自訂桌布應用程式」、「有耳機孔」、「相機」、「充電速度」、「價格」，還有人說「你如果是Google重度用戶，軟體在Android上體驗好很多」。

2020-10-12 13:19