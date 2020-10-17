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三星廣告嘲諷iPhone12不附充電器 外傳「下秒跟進」網笑翻
蘋果近期推出iPhone12一系列新機款，並宣布為了環保，未來新機都不會再付充電器、耳機線。對此，有外媒指出三星廣告諷刺蘋果在推出iPhone12後取消充電器，但實際上已在討論跟進蘋果作法，拿掉充電器配置，網友也紛紛猜測三星何時會將廣告刪除。
根據「9to5Mac」網站報導，過去蘋果宣布在iPhone 7後取消3.5mm耳機孔時，三星就曾在廣告上諷刺蘋果，但之後三星Galaxy系列手機跟進刪除耳機孔後，卻默默將廣告撤下。這次蘋果再次宣布取消充電器配置，三星一樣在官方貼文稱旗下機種附有「最基本」充電器、最佳相機、電池等，甚至附上一張三星快速充電器的照片，上面寫道「包含在你的Galaxy中」，諷刺蘋果意味濃厚。
但報導指出，三星已經在討論跟進蘋果取消充電器的作法，令網友感到訝異。有網友在「批踢踢討論版」發文，開玩笑說到「這次（三星）不知道什麼時候會學起來，不過也可能改個形式，畢竟也算是愛送配件的品牌之一，額外送當成預購禮也行」，對此其他網友也留言，「信不信未來每間廠商品牌都會拔配件，蘋果只是開第一槍而已」、「明年一定抄啦，谷歌都拔配件一年了，今年蘋果也拔，其他人之後一定也會跟進」、「笑完跟進真的笑死」、「蠻幽默的」、「廠商能省錢的事怎麼可能不跟進」。
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