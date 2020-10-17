綠色款Xperia 1 II確定會以「鏡湖綠」名稱引進台灣市場

稍早於中國市場宣布推出以「青山綠」為稱的綠色款Xperia 1 II，確定將會在台灣市場推出，同時也確定將會搭載12GB記憶體設計。

而在台灣推出版本，則會以「鏡湖綠」為稱，同時對應5G連網頻段也將符合台灣地區所有電信業者提供規格，並且支援EN-DC連接模式，讓使用者能更快速在5G連網訊號與既有4G連網訊號切換。

不過，除了機身配色與搭載記憶體容量不同，「鏡湖綠」款Xperia 1 II硬體規格與先前在台推出版本相同，均配置21:9顯示比例、對應4K HDR顯示的OLED CinemaWide螢幕，以及Qualcomm Snapdragon 865處理器等規格，支援360 reality Audio、DSEE Ultimate等音效技術。

相機部分則同樣配置16mm等效焦距、f/2.6光圈、支援雙相位對焦的1200萬畫素超廣角鏡頭，以及24mm等效焦距、f/1.7光圈、同樣支援雙相位對焦，並且支援光學防震的1200萬畫素廣角鏡頭，另外則是搭配70mm等效焦距、f/3.4光圈、支援相位對焦與光學防震的1200萬畫素人像鏡頭 (對應2倍光學變焦)，視訊鏡頭則維持採用800萬畫素規格。

而記憶體增加至12GB，則可對應更流暢的app執行效率，同時也能讓較佔記憶體的遊戲、影片剪輯等應用服務穩定運作，同時也能對應多工操作需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》